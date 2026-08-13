Clausuran el galpón Arena en Mar del Plata por venta de entradas sin habilitación

FOTO: Venden entradas para un galpón no habilitado en Mar del Plata.

Un inusual suceso ha generado preocupación en Mar del Plata: mientras se promocionaba un espectáculo de Los Fabulosos Cadillacs en un espacio que actualmente está en construcción y funciona como un galpón, la Municipalidad de General Pueyrredón tomó cartas en el asunto para detener cualquier actividad.

Las autoridades municipales instan a la población a asegurarse de que los lugares destinados a eventos masivos cuenten con las habilitaciones necesarias antes de comprar entradas.

Por medio de una Cédula de Notificación emitida por el Departamento de Seguridad Antisiniestral e Inspección General, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se notificó oficialmente al responsable del inmueble sobre la imposibilidad legal de llevar a cabo eventos en el lugar.

El sitio, ubicado en la esquina de la avenida Luro y San Juan, donde anteriormente funcionaba una sucursal de las reconocidas tiendas Los Gallegos, está siendo transformado en un galpón que se prevé utilizar para recitales, y que llevará el nombre de Arena Mar del Plata.

Sin habilitación y bajo amenaza de clausura inmediata

El documento municipal, fechado el 10 de agosto de 2026, está dirigido al Sr. Federico Roca, quien es el responsable del establecimiento situado en San Juan 1641 y esquina Avenida Luro.

La notificación oficial señala que, ante la promoción de este supuesto "nuevo espacio cultural y musical", el lugar no podrá llevar a cabo ninguna actividad sin contar previamente con la habilitación municipal correspondiente.

"Todo bajo apercibimiento de CLAUSURA EFECTIVA en caso de incumplimiento", se enfatiza en el acta firmada por la Jefa de División de Inspección General de la comuna.

Alerta para los fanáticos

La situación ha provocado revuelo e incertidumbre entre los seguidores de la banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo, dado que la venta de tickets se realizaba para un recinto que no cumple con las normativas de seguridad e higiene necesarias para albergar un evento de tal magnitud.

En realidad, el espacio se presenta como un tinglado lleno de escombros, sin base, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. Además, se anunciaron otros espectáculos para el mes de octubre y desde una plataforma se están comercializando entradas.

Las autoridades municipales reiteran a la comunidad la importancia de verificar que los lugares destinados a eventos masivos cuenten con las habilitaciones adecuadas antes de adquirir entradas.