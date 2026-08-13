Libertadores: Central y Corinthians se miden en Rosario por la ida de octavos de final

Rosario Central se enfrenta a Corinthians este jueves en el partido de ida de la Copa Libertadores, donde buscará lograr un resultado positivo que le permita afrontar con tranquilidad el encuentro de vuelta en Brasil la próxima semana. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

Este encuentro corresponde al primer partido de la llave de octavos de final, que dará inicio a las 21:30 (hora argentina); se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito y será arbitrado por Andrés Matonte, de Uruguay, con Christian Ferreyra como encargado del VAR.

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El "Canalla" intentará aprovechar la localía para obtener un resultado favorable que le permita no complicarse en el partido de vuelta en Brasil, programado para el jueves 20 de la próxima semana, en el Neo Química Arena de San Pablo.

Rosario Central llegó a esta instancia tras finalizar segundo en la zona H con 13 puntos, superando a Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay, pero quedando por detrás de Independiente de Medellín, que se ubicó primero al marcar más goles.

Por su parte, Corinthians se clasificó como líder del Grupo E con 11 unidades, por delante de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol, que finalizaron en las posiciones inferiores.

En el Torneo Clausura, los rosarinos ocupan actualmente la octava posición con 7 puntos, tras haber conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas; su último encuentro culminó con una victoria de 2-1 ante Aldosivi, gracias a los goles de Jáminton Campaz y Nicolás Zalazar.

En contraste, los paulistas se encuentran en la séptima posición del Brasileirao, acumulando 32 puntos, con ocho victorias, ocho empates y seis derrotas; en su más reciente partido, lograron un triunfo de 2-0 sobre Red Bull Bragantino, con anotaciones de Rodrigo Garro y Pedro Raúl.

Además, el club confirmó recientemente la no renovación del neerlandés Memphis Depay por motivos financieros. El exjugador del Olympique de Lyon criticó a la dirigencia, acusándolos de no cumplir con el acuerdo de prolongar su contrato, y advirtió sobre la posibilidad de llevar el asunto a la vía legal.