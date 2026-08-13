Independiente definirá el futuro de Quinteros tras dura eliminación en Copa Argentina

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La Comisión Directiva de Independiente se reunirá este jueves para definir la continuidad de Gustavo Quinteros como entrenador, luego de la eliminación histórica ante Atlético Tucumán en Rosario en los octavos de final de la Copa Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico anunció, en conferencia de prensa tras la derrota 4 a 0, que mantiene su intención de cumplir el contrato y no contempla presentar la renuncia.

Aunque, la intención es que el presidente Néstor Grindetti y los principales dirigentes tendrán una reunión para definir la continuidad del entrenador antes del entrenamiento de esta tarde en Villa Domínico.

El resultado frente al "Decano" profundizó una crisis deportiva que ya venía generando preocupación y dejó al equipo afuera de uno de sus principales objetivos del semestre.

Asimismo, el malestar de los dirigentes aumentó después de la conferencia de prensa de Quinteros, quien asumió responsabilidades y le pidió disculpas al hincha, debido a que el entrenador volvió a remarcar públicamente que no llegaron varios de los refuerzos que había solicitado para afrontar la temporada.

"Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar", sostuvo el entrenador, quien también remarcó la cantidad de futbolistas que abandonaron el plantel y la necesidad de recurrir a juveniles para completar las alternativas del equipo.

Sus declaraciones cayeron mal dentro de la Comisión Directiva y una parte importante de los dirigentes considera que el ciclo está agotado, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer si estará al frente del plantel en el próximo compromiso.

Quinteros, de todas maneras, descartó dar voluntariamente un paso al costado: "Ni se me pasa por la cabeza renunciar. Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes", manifestó después de la derrota.

El entrenador afirmó que el golpe incluso le genera mayores energías para intentar revertir la situación, pero la decisión ya no depende solamente de él y será la dirigencia la que deberá determinar si lo ratifica o decide interrumpir su contrato.

La goleada en Rosario dejó así a Independiente frente a una jornada decisiva, con Quinteros en la cuerda floja y su futuro sujeto a una reunión que puede marcar el final de su ciclo en Avellaneda.