Los nominados de Gran Hermano se definen en la recta final del reality de Telefe

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La casa de Gran Hermano: Generación dorada se encuentra en una nueva fase de nominaciones, a medida que se aproxima la final del reality de Telefe.

A diferencia de lo habitual, esta placa tiene un carácter positivo hasta el domingo, lo que significa que el público deberá votar para que sus favoritos permanezcan en el juego, en lugar de optar por la expulsión de un participante.

Yipio, quien asumió el rol de líder de la semana, utilizó su poder otorgado por el Big Brother para eliminar a la participante Sol Abraham antes de que comenzaran las votaciones, lo que influenció el resultado de la placa.

Los participantes invitados —Danelik, Titi Tcherkaski, Tomy Riguera, Sebastián "Cola" Almeida, Brian Sarmiento, Stefanny "Campanita" Pereira y Naza Pompei— solo pudieron emitir un voto durante esta ronda de nominaciones.

Los concursantes que enfrentan el riesgo de ser eliminados en esta semana 25 son Sol Abraham, Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia y Yipio.

En contraste, Mariela y Pincoya lograron asegurar su lugar como las primeras finalistas de esta edición, evitando así la nominación.