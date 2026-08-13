Aumentan las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, pero despidos se mantienen estables

WASHINGTON — Durante la semana pasada, las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos aumentaron, aunque los despidos siguen en niveles históricamente saludables. El Departamento de Trabajo reportó que 209.000 personas solicitaron subsidios por desempleo, un incremento respecto a las 200.000 de la semana anterior, y superando las proyecciones de los analistas, que esperaban 205.000. El promedio de solicitudes a cuatro semanas se mantuvo en 199.000, lo que sugiere una estabilidad en el mercado laboral.

Las solicitudes de ayudas son un indicador indirecto de despidos y, a lo largo del último año, se han mantenido en un rango bajo de 200.000 a 230.000 por semana, lo que implica una seguridad laboral inusual para quienes están empleados. La tasa de desempleo en el país es de 4,1%, lo que también refleja un panorama relativamente positivo.

No obstante, la situación es más compleja para quienes buscan empleo. Las empresas están siendo cautelosas a la hora de realizar despidos, pero también muestran reticencias para contratar nuevo personal. Este fenómeno ha llevado a que los economistas describan el mercado laboral como uno de "ni contrato ni despido".

El mes pasado, el sector privado, junto con agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, recortaron 23.000 empleos en vez de aumentar el número de contrataciones, según el informe del Departamento de Trabajo. En lo que va del año, los empleadores han sumado un promedio de 61.000 puestos de trabajo al mes, cifra que, aunque mejor que el promedio de 9.700 del año anterior, sigue siendo la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002.

La continua incertidumbre económica, impulsada por altas tasas de interés y políticas comerciales erráticas, ha llevado a muchas empresas a ser cautelosas en sus decisiones de contratación. Este año, la creación de empleo se mantiene muy por debajo del promedio de 166.000 empleos mensuales generados en 2023 y 2024, y muy lejos de los 491.000 al mes que se registraron durante el auge de contrataciones de 2021-2022, tras los confinamientos por la pandemia.