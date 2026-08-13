Explosión en Róterdam causa un muerto y varios heridos en el mayor puerto de Europa

RÓTERDAM, Holanda — Un incidente trágico tuvo lugar en el puerto de Róterdam el jueves, donde una explosión dejó como resultado al menos una persona fallecida y varias más heridas, según informaron las autoridades locales.

La explosión se produjo a última hora de la mañana en el mayor puerto de Europa, lo que llevó a la policía a establecer una escena del crimen para investigar las causas del suceso.

El evento ocurrió en una refinería y terminal de combustible que opera Gunvor Energy, ubicada en una zona industrial del extenso recinto portuario. De acuerdo a lo reportado por la emisora NOS, un equipo de mantenimiento estaba trabajando en un tramo de tuberías cuando se produjo la explosión.

Los servicios de emergencia informaron sobre un apagón en el puerto, indicando que un transformador se había incendiado bajo circunstancias aún no esclarecidas. Como resultado, varias empresas de la zona suspendieron sus operaciones y evacuaron a sus trabajadores por precaución.

Con el transcurso de las horas, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse en las empresas cercanas. En la zona operan diversas compañías del sector petrolero y gasífero, y los bomberos se mantuvieron en alerta ante cualquier eventualidad. Aún se investiga si existe una conexión entre el apagón y la explosión.