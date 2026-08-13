FOTO: El Tren Patagónico superó el invierno y llevó sal para Bariloche en un operativo crucial

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – En medio de uno de los inviernos más intensos de los últimos años, el Tren Patagónico volvió a convertirse en un protagonista clave. Tras atravesar la estepa rionegrina cubierta de nieve, la histórica formación llegó a Bariloche para cumplir una misión logística fundamental en plena emergencia climática.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el operativo demandó una compleja coordinación entre distintos organismos y empresas para trasladar un recurso indispensable que permitirá reforzar las tareas preventivas en la ciudad, donde las bajas temperaturas y la formación de hielo complican la circulación desde hace varios días.

La llegada del tren fue seguida de cerca por las autoridades locales, ya que el cargamento representa un alivio para sostener el operativo invernal en calles, avenidas y accesos a distintos barrios.

Qué transportó el Tren Patagónico y para qué será utilizado

La formación arribó con 600 toneladas de sal, un insumo clave para el tratamiento de calles y calzadas durante los períodos de heladas intensas. El material fue provisto de manera gratuita por ALPAT, mientras que el traslado estuvo a cargo del Tren Patagónico, con la coordinación de equipos del Gobierno de Río Negro.

Una vez descargada la carga, el Municipio de Bariloche comenzó inmediatamente su distribución entre las seis delegaciones municipales, con el objetivo de abastecer los sectores donde el hielo genera mayores inconvenientes para vecinos, transporte público y servicios de emergencia.

Para concretar la tarea se desplegaron camiones, maquinaria vial y personal municipal, que trabajan en distintos puntos de la ciudad para acelerar el reparto del material y utilizarlo antes de las próximas jornadas de frío extremo.

El intendente Walter Cortés destacó la importancia del operativo y aseguró que la incorporación de este recurso permitirá contar con una mejor planificación para enfrentar las bajas temperaturas.

"Esto nos va a dar previsibilidad para las calles", afirmó el jefe comunal.

Un trabajo conjunto para enfrentar el invierno

La llegada de la sal fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de Río Negro, el Municipio de Bariloche, ALPAT y Tren Patagónico, que articularon recursos logísticos para responder a una situación que afecta la vida cotidiana de miles de vecinos.

Las 600 toneladas serán utilizadas para reducir la formación de hielo sobre la calzada, una de las principales causas de accidentes y complicaciones durante el invierno patagónico. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y garantizar mayor seguridad tanto para automovilistas como para peatones.

Más allá de su valor operativo, la travesía volvió a mostrar el papel estratégico del Tren Patagónico para conectar distintos puntos de la provincia y asistir a las comunidades cuando las condiciones climáticas ponen a prueba la infraestructura vial.

Con el cargamento ya distribuido y los equipos trabajando en las calles, Bariloche suma un refuerzo clave para afrontar las próximas semanas de invierno, cuando las heladas continuarán siendo una de las principales preocupaciones en la ciudad cordillerana.