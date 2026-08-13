Primeras imágenes de la nueva temporada de American Horror Story: regreso de Jessica Lange

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- Se han presentado las primeras imágenes oficiales de la decimotercera temporada de American Horror Story, la aclamada serie creada por el director Ryan Murphy. Esta nueva entrega marca el esperado regreso de la actriz Jessica Lange a la televisión.

El primer teaser, que fue lanzado en la mañana de este jueves, muestra a los villanos más emblemáticos de las temporadas anteriores y confirma que el estreno está programado para el 24 de septiembre.

La prestigiosa revista estadounidense Vogue publicó un artículo en el que se detalla la visión de Murphy sobre esta anticipada nueva temporada, que promete reunir a los personajes más memorables de entregas pasadas, así como imágenes exclusivas de los actores en sus respectivos papeles, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

"Quería hacer una temporada de grandes éxitos", comentó Murphy en su conversación con Vogue. Además, subrayó que, para lograrlo, era esencial contar con la participación de Jessica Lange.

"Cenamos y ella me contó cómo, a donde quiera que va, los jóvenes la acosan y le piden autógrafos porque les encanta esa serie. Fue la primera vez que la escuché hablar de ello de manera tan nostálgica y sentimental. Así que le dije: 'Qué curioso. Por eso quería conocerte.' Le presenté la idea, y ella dijo: 'Genial. Me apunto siempre y cuando tenga un número musical'," confesó el director sobre cómo logró convencerla para que regresara.

Murphy también reveló que, después de hablar con Lange, se reunió con Sarah Paulson y Evan Peters, quienes "dijeron que sí al instante".

En cuanto a la trama, el director explicó que el reto de esta nueva entrega será integrar a "los mejores villanos" de temporadas anteriores en una misma historia. Para ello, introducirá un "personaje clave" que unirá las distintas narrativas, papel que será interpretado por Joey Pollari.

No obstante, Pollari no será el único nuevo integrante del elenco, ya que también se sumarán Paul Anthony Kelly, John Waters, Alex Consani y Avantika Vandanapu.

Además, Murphy adelantó que Evan Peters retomará sus papeles de Tate Langdon (temporada 1) y Kai Anderson (temporada 7), e incluso compartirán una escena. "La persona que creo que lo pasó peor fue Evan, porque en una escena tuvo que interpretar a Tate/Rubber Man y a Kai. Así que tuvo que tener una conversación consigo mismo. Pensé que iba a ser problemático, pero Evan es tan profesional que creo que solo tomó dos tomas".

El director enfatizó que esta nueva temporada no se limitará a ser una continuación de Coven, su entrega más reconocida, sino que se presentará como una especie de "Vengadores" de todas las primeras entregas.

"Serán 13 episodios. Mi interés estaba en traer de vuelta a los villanos y a los personajes clásicos. Ese era mi objetivo", concluyó.