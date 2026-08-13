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Independiente sufrió un golpazo: perdió 4-0 con Atlético Tucumán, quedó eliminado y peligra su DT

Jugaron en Rosario. Nicolás Laméndola (2), Manuel Brondo y Franco Nicola marcaron para "El Decano", que avanzó a cuartos de final del certamen federal. Los dirigentes del "Rojo" analizan la continuidad de Gustavo Quinteros.

13/08/2026 | 09:53Redacción Cadena 3

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Atlético Tucumán logró un triunfazo (Foto: @ATOficial)

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Independiente sufrió un duro golpe este miércoles al perder 4-0 ante Atlético Tucumán, por los octavos de final de la Copa Argentina, y quedó eliminado del certamen federal.

El encuentro se disputó en Rosario y tuvo como amplio dominador al conjunto tucumano, que se impuso con goles de Nicolás Laméndola, en dos oportunidades, Manuel Brondo y Franco Nicola.

La contundente derrota dejó al “Rojo” sin chances de continuar en la competencia y generó preocupación en la dirigencia del club de Avellaneda, que ahora analiza la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros.

Por su parte, Atlético Tucumán consiguió una importante clasificación y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, habló tras la dura caída y expresó: "Es una derrota muy dura que nos hace mucho daño, me da vergüenza, pero tomo la responsabilidad que me corresponde"

Quinteros también pidió "disculpas" a la hinchada del "Rojo" en reiteradas ocasiones, pero a su vez afirmó: "Salga primero o último, siempre cumplo con mi contrato, nunca voy a abandonar antes, ni se me pasa por la cabeza" y agregó que, por lo contrario, el resultado le da “fuerzas para tratar de revertirlo o seguir en la zona de clasificación” que es lo “único que queda”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Independiente?
Perdió 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina y quedó eliminado.

¿Quiénes fueron los goleadores del partido?
Los goles fueron anotados por Nicolás Laméndola (dos), Manuel Brondo y Franco Nicola.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se llevó a cabo en Rosario.

¿Qué dijo Gustavo Quinteros tras la derrota?
Expresó que es una derrota "muy dura" y asumió la responsabilidad, pidiendo disculpas a la hinchada del "Rojo".

¿Qué hará la dirigencia de Independiente tras la derrota?
Analiza la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros.

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