Independiente sufrió un golpazo: perdió 4-0 con Atlético Tucumán, quedó eliminado y peligra su DT

Independiente sufrió un duro golpe este miércoles al perder 4-0 ante Atlético Tucumán, por los octavos de final de la Copa Argentina, y quedó eliminado del certamen federal.

El encuentro se disputó en Rosario y tuvo como amplio dominador al conjunto tucumano, que se impuso con goles de Nicolás Laméndola, en dos oportunidades, Manuel Brondo y Franco Nicola.

La contundente derrota dejó al “Rojo” sin chances de continuar en la competencia y generó preocupación en la dirigencia del club de Avellaneda, que ahora analiza la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros.

Por su parte, Atlético Tucumán consiguió una importante clasificación y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, habló tras la dura caída y expresó: "Es una derrota muy dura que nos hace mucho daño, me da vergüenza, pero tomo la responsabilidad que me corresponde"

Quinteros también pidió "disculpas" a la hinchada del "Rojo" en reiteradas ocasiones, pero a su vez afirmó: "Salga primero o último, siempre cumplo con mi contrato, nunca voy a abandonar antes, ni se me pasa por la cabeza" y agregó que, por lo contrario, el resultado le da “fuerzas para tratar de revertirlo o seguir en la zona de clasificación” que es lo “único que queda”.