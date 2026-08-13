De Tiwanaku en Bolivia a la provincia de Santa Fe: comenzó el viaje del Fuego Suramericano
Llegará a Ezeiza y luego a Rosario, desde donde iniciará el Tour de la Antorcha por los 19 departamentos de Santa Fe , a un mes del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos.
13/08/2026 | 07:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tiwanaku encendió la llama que recorrerá Santa Fe antes de los Juegos Suramericanos
El Fuego Suramericano ya está en camino hacia la Argentina. La llama fue encendida en una ceremonia realizada en el templo sagrado de Tiwanaku, Bolivia, y comenzó su recorrido rumbo a los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El ritual conecta la historia ancestral del continente con el espíritu de una competencia que reunirá a deportistas de toda Sudamérica.
La ceremonia estuvo encabezada por Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y de ODESUR, junto a representantes de la organización de los Juegos. El encendido en Tiwanaku recupera una tradición que comenzó en 1978, con la primera edición de los Juegos Suramericanos en La Paz, y que establece este sitio arqueológico como punto de partida de la antorcha cada cuatro años. “Es el símbolo de la unión de nuestros países, representa la hermandad de Sudamérica a través del deporte”, destacó Moccia.
FOTO: Tiwanaku encendió la llama que recorrerá Santa Fe antes de los Juegos Suramericanos
Desde Bolivia, la llama tendrá como primera escala Ezeiza y luego viajará hacia Rosario, donde comenzará el Tour de la Antorcha. El fuego recorrerá los 19 departamentos de Santa Fe, llevando el espíritu de los Juegos a distintos puntos de la provincia antes de llegar a la ceremonia inaugural. Así, a un mes del comienzo de la competencia, una tradición de casi medio siglo ya en ascenso el camino hacia una nueva celebración deportiva continental.
Lectura rápida
¿Qué evento está relacionado con el Fuego Suramericano? Los XIII Juegos Suramericanos 2026.
¿Quién encendió la llama en Tiwanaku? Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y de ODESUR.
¿Cuándo se desarrollarán los Juegos Suramericanos? Del 12 al 26 de septiembre de 2026.
¿Cuál es la primera escala de la llama en Argentina? Ezeiza.
¿Qué simboliza el encendido de la llama en Tiwanaku? La unión de los países de Sudamérica a través del deporte.