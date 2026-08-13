Comienza la Crack Bang Boom y Rosario vuelve a ser capital de la historieta

FOTO: Se desarrollará del 13 al 16 de agosto en el CEC, Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

La edición aniversario reúne durante cuatro jornadas a artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y fanáticos del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y la cultura pop. La propuesta suma nuevos espacios, un registro de muestras y talleres gratuitos para todas las edades, además de la tradicional Carpa de Fanzines.

El organizador y dibujante Eduardo Risso destacó las novedades de esta edición, entre ellas la incorporación de la Tecnoteca y la continuidad del espacio destinada a autores autogestionados. Además, por primera vez habrá representantes de prácticamente todas las escuelas internacionales reconocidas con presencia editorial en Argentina.

Invitados nacionales e internacionales

Entre los invitados de esta edición se encuentran Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute .

Durante las cuatro jornadas habrá charlas, presentaciones de libros, firmas, dibujos en vivo, talleres, muestras y una feria con editoriales, comiquerías, artistas independientes y espacios de merchandising. El sábado 15 se realizará además la entrega de los Premios Trillo , mientras que el domingo llegará el tradicional concurso de cosplay como cierre del encuentro.

Nuevos espacios y récord de actividades

El organizador de Crack Bang Boom y dibujante Eduardo Risso puso el foco en las novedades de esta edición aniversario. “Este año festejamos nuestra edición número 15 y vamos a sumar un nuevo espacio como la Tecnoteca. Eso significa que estamos ampliando la propuesta y, por supuesto, sostenemos también la Carpa de Fanzines, que siempre es un espacio gratuito”, sostuvo.

Sobre ese ámbito destinado especialmente a los autores autogestionados, Risso agregó: “Es un espacio al que siempre vamos a seguir apostando porque ahí es donde aparecen y se visibilizan los jóvenes talentos”.

Uno de los principales atractivos será además la presencia de editores internacionales. Según adelantó el organizador, por primera vez la convención contará con representantes de prácticamente todas las escuelas reconocidas a nivel internacional con presencia editorial en Argentina.

La edición también marcará un récord en materia de exposiciones y talleres. “Tenemos un récord de muestras. La cantidad de muestras que vamos a tener este año es algo que antes no teníamos. También vamos a tener un récord de talleres. Todos van a ser gratuitos y para todas las edades”, remarcó Risso.

Durante cuatro jornadas, Crack Bang Boom reunirá a artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y miles de visitantes alrededor del universo del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y las distintas expresiones de la cultura pop.

Horarios de Crack Bang Boom

Hoy jueves 13: de 14 a 20. Viernes 14 y sábado 15: de 11 a 20. Domingo 16: de 11 a 19.

El Concurso de Cosplay será el domingo 16 en la explanada frente al río y tendrá categorías infantiles y para mayores de 13 años, divididas por temáticas. La preinscripción online permanecerá abierta hasta el 14 de agosto inclusive , mientras que luego deberá realizarse la confirmación presencial en el CEC.

Cadena 3 Rosario estará presente

Cadena 3 Rosario estará presente desde hoy en Crack Bang Boom con su estudio móvil , con una cobertura especial durante las jornadas de la convención. Desde el lugar, la radio acercará entrevistas, novedades y las voces de artistas, invitados, organizadores y protagonistas de uno de los encuentros culturales más convocantes de la ciudad.

Entradas

Las entradas para la nueva edición de Crack Bang Boom ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial de la convención, crackbangboom.com.ar.

Organizada por el equipo de Crack Bang Boom junto a la Municipalidad de Rosario y con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, la convención vuelve a posicionar a la ciudad como uno de los principales puntos de encuentro de la historieta y la cultura gráfica de la región.

Concurso de Cosplay

En el marco de la convención también se encuentra abierta la inscripción al Concurso de Cosplay, que se realizará el domingo 16 en la explanada frente al río.

La propuesta está destinada a participantes de todas las edades y contará con tres categorías: infantil, para menores de 13 años; mayores de 13 años con temática de videojuegos, cine y televisión; y mayores de 13 años con temática de historietas, manga y cómics.

La preinscripción online permanecerá abierta hasta el 14 de agosto inclusive a través del sitio de la Municipalidad de Rosario y luego deberá confirmarse de manera presencial y obligatoria en el CEC.