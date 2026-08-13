Tormenta tropical Hernán se forma en el Pacífico y se anticipan lluvias intensas en Hawai

FOTO: Tormenta tropical Hernán se forma en Pacífico y otro sistema podría dejar fuertes lluvias en Hawai

HONOLULU, Hawái, EE.UU. — El jueves, se formó la tormenta tropical Hernán en el océano Pacífico, aunque no representa una amenaza para las áreas terrestres. Por otro lado, otro sistema de tormentas se dirige hacia Hawái, lo que podría resultar en lluvias intensas y potenciales inundaciones durante el fin de semana, según informaron los meteorólogos.

La tormenta Hernán se localizaba a aproximadamente 2.350 kilómetros (1.460 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC), sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 64 kilómetros/hora (40 mph) y se desplazaba hacia el oeste.

En tanto, el posible ciclón tropical Uno-C se encontraba a cerca de 1.247 kilómetros (775 millas) al este-sureste de Hawái y se espera que genere lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso en las islas hawaianas a partir del viernes por la noche.

Los vientos de este sistema rondan los 64 kilómetros/hora (40 mph), pero no están lo suficientemente organizados como para ser clasificados como una tormenta tropical, indicó el NHC, con sede en Miami.

Los meteorólogos han señalado que Uno-C podría tocar tierra en la parte sur de la Isla Grande como tormenta tropical el sábado. Además, se prevé que este sistema pueda dejar acumulaciones de lluvia de entre 13 y 25 centímetros (de 5 a 10 pulgadas) en el archipiélago, con la posibilidad de que se registren hasta 51 centímetros (20 pulgadas). Esta situación podría generar inundaciones y deslizamientos de tierra, alertaron las autoridades.