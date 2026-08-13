Crisis diplomática: Japón protesta por la visita de Putin a islas en disputa

FOTO: Una nave cerca de islas disputadas por Japón y Rusia.

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Japón manifestó este jueves su "firme protesta" por la reciente visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a una isla en disputa entre ambos países, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Según la agencia de noticias TASS, Putin estuvo en la isla de Iturup, ubicada en el extremo oriental de Rusia, tras asistir a la fase final de los ejercicios de la Flota del Pacífico en Yuzhno-Sajalinsk.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, afirmó que "el Gobierno de Japón protesta enérgicamente por esta visita".

Rusia y Japón mantienen un conflicto territorial por Iturup, conocida como Etorofu en Japón, y otras tres islas situadas frente a la prefectura japonesa de Hokkaido.

Las cuatro islas, actualmente bajo control ruso, son denominadas Territorios del Norte en Japón y como islas Kuriles del Sur en Rusia, añadió Xinhua.

Putin insistió en que la soberanía de las islas "se establece en documentos internacionales como una realidad surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial" en 1945, y destacó que "aun así" Rusia "estaba dispuesta" a "buscar una solución" a esta cuestión.

El mandatario ruso reiteró que Moscú no tiene "absolutamente ninguna reclamación" hacia Japón y que no representa "una amenaza" para ella, a pesar de que Rusia ha sido incluida por Tokio "entre las principales fuentes de amenaza".

Además, Putin recordó que Japón impuso sanciones no provocadas contra Rusia "con el pretexto" de la crisis ucraniana y "sin entrar" en las causas del conflicto, según el sitio Actualidad RT.