La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos alcanza su mínimo histórico desde 1983

Buenos Aires, 13 agosto (NA) — La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos se encuentra en su punto más bajo desde enero de 1983, con un total de 298,7 millones de barriles al cierre de la semana del 7 de agosto, según la información proporcionada por la Administración de Información Energética (EIA). Este informe fue revelado por la Agencia Noticias Argentinas.

Desde finales de marzo, las reservas han experimentado descensos semanales durante 20 semanas consecutivas, lo que ha resultado en una liberación acumulada de 116,7 millones de barriles de crudo. Este dato se desprende del último informe semanal sobre el estado del petróleo publicado por la EIA.

Proyectan futuras nuevas caídas

Las proyecciones indican que el almacenamiento de energía podría descender aún más, alcanzando los 243,4 millones de barriles, en caso de que el Departamento de Energía lleve a cabo su plan de liberar barriles adicionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de las reservas en un lapso de aproximadamente 120 días, según anunció el secretario de Energía, Chris Wright, en marzo.

La capacidad de la Reserva

La Reserva Estratégica de Petróleo fue establecida en diciembre de 1975, como respuesta al embargo petrolero árabe, y tiene una capacidad total de 727 millones de barriles. Entre diciembre de 2009 y julio de 2011, Estados Unidos mantuvo más de 726 millones de barriles en esta reserva. Sin embargo, en los últimos años, las existencias estratégicas de crudo han disminuido drásticamente, especialmente debido a las interrupciones en el suministro ocasionadas por el conflicto en Ucrania en 2022.