Enfrentamientos en Yemen y derrames de petróleo marcan la actualidad en Oriente Medio

FOTO: Rebeldes chocan con fuerzas del gobierno en Yemen y otros sucesos en Oriente Medio

Los enfrentamientos entre los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas gubernamentales en Yemen se intensificaron el jueves, generando preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la guerra civil que podría abrir un nuevo frente en Oriente Medio.

Recientes combates en la montañosa provincia de Taiz resultaron en la muerte de al menos un soldado del gobierno y otro herido de gravedad, según informaron funcionarios militares a The Associated Press. Estos enfrentamientos son parte de una serie de ataques por parte de los hutíes contra áreas controladas por el gobierno, donde decenas de soldados han sido asesinados desde la semana pasada.

Muere soldado yemení en enfrentamientos con rebeldes

Los combates en Taiz se producen en un contexto de creciente violencia, con los hutíes utilizando drones y misiles para atacar posiciones gubernamentales y también instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que apoya al gobierno yemení. El martes, un ataque a un buque comercial en el estrecho de Bab el-Mandeb resultó en la muerte de seis personas.

En el marco de estos eventos, líderes tribales en Marib informaron que la artillería del ejército yemení atacó los movimientos de los hutíes durante la noche.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán, se ha renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, que representan rutas alternativas para el transporte de petróleo saudí. Entre las víctimas del ataque al buque se encontraban tres ciudadanos paquistaníes, mientras que un nacional indonesio sigue desaparecido.

Preocupa derrame de petróleo en Ormuz

En otro frente, Irán se encuentra en medio de esfuerzos para limpiar un derrame de petróleo frente a la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, ha indicado que el país debería recibir compensación por sus esfuerzos de limpieza, cuestionando quién debería asumir la responsabilidad por el daño ambiental causado.

Las imágenes distribuidas por la agencia semioficial ISNA muestran daños significativos en las playas de Qeshm. Aunque Irán no ha aclarado cómo ocurrió el derrame, la firma TankerTrackers.com sugiere que un ataque iraní contra un granelero frente a Omán podría ser la causa del incidente.

Además, en Omán, se está gestionando otro derrame de petróleo proveniente de un petrolero encallado, sin que ninguna parte haya asumido la responsabilidad hasta el momento.

Embajador de EEUU en Israel condena el asedio de colonos a viviendas palestinas

El embajador de Estados Unidos en Israel ha condenado el asedio a una familia palestino-estadounidense en Cisjordania, calificando el ataque como un "horrible acto de terror". Los colonos han atacado varias viviendas en la aldea de Qusra, arrojando piedras y bloqueando la salida de los ocupantes.

Qusai Abu Rida, hermano del propietario palestino-estadounidense, confirmó que el ejército israelí trasladó a la familia a otra vivienda, pero aún no pueden abandonar la zona.

Esta historia ha sido traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.