Cómo llega Corinthians al partido con Rosario Central por la Libertadores
Corinthians llega con dos triunfos consecutivos en el Brasileirao, pero con bajas importantes en ofensiva. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
13/08/2026 | 07:21Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Corinthians entrenando en Rosario - Gentileza: Rodrigo Vessoni
Corinthians llega al duelo de este jueves ante Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores en un momento atravesado por bajas importantes. La principal es la salida de Memphis Depay, cuyo contrato no fue renovado por decisión de la dirigencia brasileña. A eso se suman las lesiones de Yuri Alberto, Labyad y el mediocampista André, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho.
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El "Canalla" buscará obtener un buen resultado en el "Gigante de Arroyito" para sellar la clasificación en Brasil. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
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Pese a las dificultades, el equipo dirigido por Fernando Diniz atraviesa un buen momento futbolístico y llega al Gigante de Arroyito después de conseguir dos victorias consecutivas en el Brasileirao, ante Internacional y Red Bull Bragantino. Además, escaló hasta el séptimo puesto del campeonato brasileño y se encuentra a un punto de Cruzeiro, que ocupa la última posición de clasificación al G-5.
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El volante cordobés, figura del equipo paulista, atendió a la prensa en la víspera del duelo copero y se refirió a los gestos que generaron polémica en Brasil por su presente en el club.
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Corinthians terminó primero en el Grupo E de la Libertadores y ahora buscará sacar un resultado positivo en Rosario. Sin Depay y con varias dudas en ofensiva, Pedro Raúl aparece como una de las alternativas para ocupar el centro del ataque. La revancha ante el Canalla se jugará el 20 de agosto en el Neo Química Arena de San Pablo.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega contra Rosario Central?
El equipo que juega contra Rosario Central es Corinthians.
¿Quién es el entrenador de Corinthians?
El entrenador de Corinthians es Fernando Diniz.
¿Cuándo se jugará la revancha?
La revancha se jugará el 20 de agosto.
¿Dónde se llevará a cabo el partido de revancha?
El partido de revancha se llevará a cabo en el Neo Química Arena de San Pablo.
¿Qué bajas importantes tiene Corinthians?
Las bajas importantes son Memphis Depay, Yuri Alberto, Labyad y André.