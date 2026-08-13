Cómo llega Corinthians al partido con Rosario Central por la Libertadores

Corinthians llega al duelo de este jueves ante Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores en un momento atravesado por bajas importantes. La principal es la salida de Memphis Depay, cuyo contrato no fue renovado por decisión de la dirigencia brasileña. A eso se suman las lesiones de Yuri Alberto, Labyad y el mediocampista André, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho.

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Pese a las dificultades, el equipo dirigido por Fernando Diniz atraviesa un buen momento futbolístico y llega al Gigante de Arroyito después de conseguir dos victorias consecutivas en el Brasileirao, ante Internacional y Red Bull Bragantino. Además, escaló hasta el séptimo puesto del campeonato brasileño y se encuentra a un punto de Cruzeiro, que ocupa la última posición de clasificación al G-5.

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Corinthians terminó primero en el Grupo E de la Libertadores y ahora buscará sacar un resultado positivo en Rosario. Sin Depay y con varias dudas en ofensiva, Pedro Raúl aparece como una de las alternativas para ocupar el centro del ataque. La revancha ante el Canalla se jugará el 20 de agosto en el Neo Química Arena de San Pablo.