El desgarrador testimonio de un policía sobre el impacto familiar del caso Casco

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El subcomisario Enrique Gianola, subjefe de la Comisaría Séptima de Rosario, es uno de los 19 policías que enfrentan juicios por el presunto homicidio de Franco Casco. En un conmovedor relato, Gianola relató el sufrimiento de su familia durante su tiempo en prisión, señalando que su hijo "perdió el pelo" y sufrió otros problemas de salud al no poder ver a su padre a diario.

Franco Casco, un joven de 20 años de Florencio Varela, fue arrestado el 7 de octubre de 2014 durante un procedimiento policial en Rosario. Aquella noche, a las 22:00, fue liberado, pero dos días después su familia acudió a la comisaría para preguntar por su paradero.

Nunca volvió a aparecer con vida: casi tres semanas después, su cuerpo fue encontrado en el río Paraná. La autopsia no reveló lesiones y la causa de muerte fue catalogada como "indeterminada". Sin embargo, la Justicia Federal determinó que el joven había sido asesinado en la comisaría y que los agentes encubrieron el crimen.

Dos años y medio después, se detuvo a unos 30 efectivos, de los cuales 19 llegaron a juicio. En 2023, todos fueron absueltos, entre ellos el subcomisario Gianola, quien pasó casi seis años detenido antes de ser declarado inocente. En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Gianola compartió su experiencia durante este proceso y el impacto que tuvo en su familia.

Gianola estuvo inicialmente detenido en Gendarmería y luego en el penal de Marcos Paz. Después de un tiempo, se le otorgó el arresto domiciliario, pero este beneficio fue revocado en varias ocasiones. "Un día el juzgado dijo que no me correspondía el arresto domiciliario, porque yo lo había solicitado por mi hijo, así que fue otra despedida dolorosa que él tuvo que pasar".

Las visitas semanales se convirtieron en el único sostén emocional para Gianola, quien expresó que "una sonrisa de tu hijo borra un montón de cosas". Sin embargo, su hijo Ignacio, quien ya recibía terapias, comenzó a mostrar un deterioro en su salud mental y física durante la detención de su padre. "Un día apareció cayéndosele el pelo. Dicen que debe ser por los nervios, acumulan, acumulan y llega un momento que se destapa: se le peló toda la nuca".

La situación de Ignacio mejoró cuando Gianola logró el arresto domiciliario, pero esa mejora coincidió con la revocación del mismo. El relato de Gianola refleja el sufrimiento de muchas familias de los acusados. Verónica Enciso, esposa del policía Guillermo Gysel, relató que durante las visitas al penal, les dijeron a sus hijos que su padre estaba trabajando, pero la verdad salió a la luz rápidamente.

Enciso también describió las consecuencias físicas de las visitas a prisión, donde sus hijos regresaban con problemas de salud. "Iban bien de salud y cuando volvían tenían broncoespasmos".

La angustia de las familias se ve reflejada en los relatos de otros allegados a los acusados. Elisabet Gysel comentó sobre el efecto del proceso en sus sobrinos, quienes sufrieron la ausencia de su padre en momentos importantes. "Te destruye como familia, fueron seis años en una incertidumbre sin pasar las fiestas, cumpleaños".

El sufrimiento también impactó a Alejandra Gómez, esposa del policía Marcelo Guerrero, quien tuvo que explicarle a su hijo Lorenzo, que en ese momento tenía seis años, por qué su padre no estaba con él. "Sentía que era una injusticia inexplicable, no sabía cómo explicárselo".

La absolución de 2023 no cerró el caso, ya que el Tribunal de Casación ordenó una nueva resolución. Los policías apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ratificar su inocencia. La situación sigue generando heridas profundas en las familias afectadas por el caso Casco.