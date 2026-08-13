¿Qué dijo la Municipalidad tras el hackeo al sistema de transporte?

Por Guillermo López

La Municipalidad de Córdoba informó este miércoles que se enteró por un artículo periodístico de un hackeo al sistema de transporte de la capital provincial, que presta la firma Global Visum.

Todo se destapó en el “BSides Las Vegas”, una de las conferencias independientes de ciberseguridad más influyentes y reconocidas a nivel global. Se celebra anualmente en Las Vegas, Nevada, durante la denominada “Hacker Summer Camp”. La última edición se llevó a cabo del 3 al 5 de agosto de 2026,

En ese evento, un cordobés se hizo conocido en esta edición por contar que había hackeado al sistema de transporte de, precisamente, la Ciudad de Córdoba.

Se trata de Ignacio Navarro, un hacker “de sombrero gris”, que son quienes buscan vulnerar los sistemas sin intención maliciosa y dar aviso al propietario del sistema, aunque acceder sin autorización es un delito.

Contó en esa conferencia, según reprodujo la semana pasada el diario Clarín, que logró vulnerar el sistema de transporte de Córdoba que exponían información sensible de usuarios, choferes y titulares de tarjetas. Entre los hallazgos más preocupantes figuraba una carpeta con alrededor de 20.000 fotos de DNIs.

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Consultada por Cadena 3 al respecto, desde la Municipalidad de Córdoba respondieron que el secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital municipal, Ignacio Gei, se puso en contacto con Navarro el 6 de agosto.

“El objetivo del contacto fue conocer mayores detalles sobre cuándo se produjo el acceso, a qué sistema de información se pudo acceder, qué datos estuvieron disponibles y qué acciones se realizaron posteriormente”, informó el área en un informe al que tuvo acceso este medio.

De la charla trascendió que Navarro brindó detalles sobre la vulnerabilidad detectada y reiteró que había comunicado el hallazgo a la empresa proveedora del servicio para que pudiera solucionar el punto vulnerable.

La empresa involucrada presta servicios de control de flota de ómnibus - presta este servicio desde hace más de cinco años a la ex empresa TAMSE- y seguimiento de taxis y remises.

El hecho ocurrió a principios de febrero de 2026, y el aviso a la empresa se realizó los días 2 y 11 de febrero de 2026. “A partir de las comunicaciones realizadas por Navarro, la vulnerabilidad fue subsanada”, aseguraron desde el Municipio, que admitió que nunca tuvo conocimiento de esta situación hasta la publicación periodística.

“La infraestructura tecnológica municipal cuenta con las correspondientes medidas de seguridad para sus sistemas, subsistemas de software, telecomunicaciones, equipamiento de escritorio y bases de datos”, indicaron.

La información brindada por el CEO de Global Visum, reiteraron desde el Palacio 6 de Julio, “se encuentra una consultoría integral de ciberseguridad sobre el producto completo, orientada a revisar y fortalecer las condiciones de seguridad de la plataforma”.

Finalmente, luego de enviar correos electrónicos a la empresa para informar sobre la vulnerabilidad detectada, se contactó con la organización nacional CERT.ar para comunicar la situación.