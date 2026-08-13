Milei se desploma en la aprobación y ocupa el penúltimo lugar en el ranking de presidentes latinoamericanos

FOTO: Javier Milei y una nueva caída en el ranking de presidentes de América Latina, en el que solo tiene por debajo a tres mandatarios de la región.

Javier Milei ha experimentado un descenso en su popularidad, cayendo al puesto 15 de un total de 18 mandatarios evaluados en un reciente ranking de imagen de presidentes de América Latina. Su nivel de aprobación se sitúa en 35,1%, una disminución de 1,7 puntos desde julio, mientras que su desaprobación ha aumentado a 62,8%.

En la medición anterior, Milei ocupaba la misma posición, pero ahora se encuentra solo por encima de tres de sus pares en la región. Este descenso en su aprobación refleja la creciente insatisfacción de los ciudadanos, quienes han expresado un cambio notable en la percepción de su gestión.

El estudio fue realizado por CB Global Data entre el 5 y el 10 de agosto, abarcando un universo de entre 3.225 y 4.271 casos por país. La metodología empleada fue la recolección de datos a través de CB Cawi Research, con un margen de error que oscila entre +/-1.5% y 1.7%, y un nivel de confianza del 95%.

En la parte superior del ranking se encuentra el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien mantiene una imagen positiva del 68,7% y una desaprobación de -28,4%. Le sigue Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con un 66,5% de aprobación y -31,4% de desaprobación.

Los dos nuevos mandatarios que han asumido recientemente también han tenido un buen desempeño en el ranking. La presidenta peruana Keiko Fujimori se posiciona con un 55,0% de aprobación y -40,7% de desaprobación, mientras que el colombiano Abelardo de la Espriella tiene un 52,4% de aprobación y -42,2% de desaprobación.

Por otro lado, el ranking revela que los presidentes con peor imagen pública son Delcy Rodríguez de Venezuela, con 26,7% de imagen positiva, Bernardo Arévalo de Guatemala con 29,5%, y José Mulino de Panamá, que se encuentra con un 31,4%, todos ellos por debajo de Milei.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto a la medición anterior, el presidente que muestra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales. En contraste, Laura Fernández de Costa Rica ha presentado la mayor caída, con una disminución de -5,7% en su imagen.