Putin realiza su primera visita a las islas Kuriles, generando protestas en Japón

MOSCÚ — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llevó a cabo el jueves una visita histórica a las islas Kuriles, un archipiélago en el océano Pacífico que es controlado por Moscú y también reclamado por Japón. Esta acción provocó una fuerte reacción de protesta por parte de Tokio.

Durante su visita, Putin se dirigió a una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, la isla más meridional del archipiélago. Además, mantuvo breves diálogos con los residentes locales y se reunió con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko.

Japón sostiene derechos territoriales sobre las cuatro islas más al sur del archipiélago, que denomina Territorios del Norte. La Unión Soviética se apoderó de estas islas en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y la disputa territorial ha obstaculizado la firma de un tratado de paz que formalice el fin de las hostilidades entre ambos países.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos durante décadas para alcanzar un acuerdo, no se han logrado avances significativos. Con el tiempo, el Kremlin ha incrementado su presencia militar en las Kuriles, lo que parece reforzar su postura en la disputa territorial.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, expresó que su país "protesta enérgicamente" por la visita de Putin a Iturup, conocida en Japón como Etorofu. Motegi afirmó: "Los Territorios del Norte, incluida la isla Etorofu (Iturup), son territorio inherente de Japón tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional".

Japón también había manifestado su descontento en 2021, cuando el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, visitó la isla.

En días recientes, Putin ha recorrido varias regiones de Siberia y del Lejano Oriente ruso. Antes de su llegada a Iturup, el presidente ruso hizo una parada en la isla de Sajalín para asistir a la parte final de los ejercicios de la Flota del Pacífico.