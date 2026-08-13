El embajador de EEUU califica el asedio a familias palestinas en Cisjordania como un "horrible acto de terror"

FOTO: Embajador EEUU: asedio de colonos a casas palestinas en Cisjordania es un "horrible acto de terror"

JERUSALÉN — El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, expresó su condena hacia las acciones de colonos judíos que han sitiado la vivienda de una familia palestina-estadounidense en la Cisjordania ocupada. Huckabee describió el asedio como un "horrible acto de terror".

Según fuentes locales y familiares, desde el domingo, los colonos se han congregado alrededor de la casa en la aldea de Qusra, hostigando a los ocupantes y desafiando los esfuerzos del ejército israelí por calmar la situación. Este grupo, compuesto por decenas de hombres, ha lanzado piedras y ha intentado derribar un muro de piedra cercano, además de impedir que los habitantes salgan, lo que ha llevado a una crítica severa por la falta de suministros.

El propietario de la vivienda, Lou Ridi, habló con la prensa desde su hogar en Ohio y mencionó que su hermano de 48 años y su sobrino, quienes se han atrincherado en la vivienda para protegerla, no han podido salir y llevan días sin acceso a comida ni agua.

El jueves por la mañana, Qusai Abu Rida, hermano del propietario, informó que él y su hijo adolescente habían sido evacuados por el ejército israelí. No hay claridad sobre el futuro de la propiedad ni de al menos otra que también ha sido atacada.

Las tropas israelíes han intervenido en los últimos días para intentar restaurar el orden. El ejército declaró que durante la madrugada del jueves desmantelaron "dos asentamientos ilegales" en las afueras de Qusra y de una aldea cercana, además de detener a un israelí. Se han desplegado más soldados en la zona, que se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad palestina de Nablus, para llevar a cabo misiones defensivas y patrullas.

Reporteros en las cercanías de Qusra informaron que las carreteras de acceso a la aldea estaban cerradas. La policía israelí no respondió a preguntas sobre la detención de algún civil israelí.

Los palestinos y la oposición israelí han acusado al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de ignorar los ataques de los colonos a palestinos, en medio de un aumento de enfrentamientos en los últimos años.

La crítica de Huckabee en la plataforma X fue una reprimenda inusualmente contundente para un funcionario estadounidense, aunque también defendió la respuesta del ejército israelí. Huckabee es conocido por ser un aliado del movimiento de colonos israelíes y, en el pasado, ha expresado apoyo al control israelí sobre Cisjordania, mientras condenaba la violencia de los colonos.

Imágenes de cámaras de seguridad del jueves por la mañana parecían mostrar a algunos colonos todavía escondidos junto a un muro de piedra dañado cerca de la casa. Ridi declaró que los colonos han estado hostigando su vivienda durante meses antes de que la situación se intensificara en los últimos días, alegando que les habían cortado el agua y la electricidad, además de lanzar piedras y causar daños a su propiedad y a al menos otra casa en la zona.

"Somos prisioneros en nuestra propia casa, rehenes en nuestra propia casa", expresó Ridi.

El mes pasado, una mezquita en Qusra fue incendiada en un presunto ataque de colonos, lo que ocurrió tras la muerte de un colono israelí, desatando una ola de violencia que dejó dos soldados y cuatro aldeanos palestinos muertos.

Los colonos han estado estableciendo más asentamientos en un esfuerzo que muchos en la comunidad internacional condenan, argumentando que busca desmantelar cualquier esperanza de establecer un Estado palestino en la Cisjordania ocupada.

Los palestinos reclaman Cisjordania, capturada por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967, como parte de un futuro Estado. Muchos colonos y sus partidarios afirman que toda la zona debería pertenecer a Israel por razones históricas, religiosas y de seguridad.

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Los periodistas de The Associated Press, Sam Mednick y Giovanna Dell’Orto en Jerusalén, y Koral Saeed en Herzliya, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.