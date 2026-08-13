Docentes de Córdoba reciben bono por desempeño en las pruebas Aprender

Docentes de nivel inicial y primario en Córdoba recibieron en agosto un bono por su desempeño en las pruebas Aprender. Este reconocimiento económico varía entre 300.000 y 500.000 pesos.

Según la información proporcionada, los directivos perciben el monto más alto, 500.000 pesos, mientras que los maestros y otros cargos docentes reciben 300.000 pesos. Aquellos con horas cátedra cobrarán 15.000 pesos por hora, sin superar el tope de 300.000 pesos.

El personal de asistencia integral Córdoba del Paicor, que también forma parte del régimen no docente, obtendrá un bono de 200.000 pesos. Este incentivo se otorga específicamente a quienes participaron en las pruebas Aprender 2025.

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Informe de Guillermo López.