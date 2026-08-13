En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Docentes de Córdoba reciben bono por desempeño en las pruebas Aprender

El incentivo es de $500.000 para directivos y $300.000 para maestros y otros cargos.

13/08/2026 | 06:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pruebas Aprender.

FOTO: Pruebas Aprender.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Docentes de Córdoba reciben bono por desempeño en las pruebas Aprender

    Radioinforme 3

    Episodios

Docentes de nivel inicial y primario en Córdoba recibieron en agosto un bono por su desempeño en las pruebas Aprender. Este reconocimiento económico varía entre 300.000 y 500.000 pesos.

Según la información proporcionada, los directivos perciben el monto más alto, 500.000 pesos, mientras que los maestros y otros cargos docentes reciben 300.000 pesos. Aquellos con horas cátedra cobrarán 15.000 pesos por hora, sin superar el tope de 300.000 pesos.

El personal de asistencia integral Córdoba del Paicor, que también forma parte del régimen no docente, obtendrá un bono de 200.000 pesos. Este incentivo se otorga específicamente a quienes participaron en las pruebas Aprender 2025.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.

Lectura rápida

¿Qué bono recibieron los docentes en Córdoba? Los docentes de nivel inicial y primario recibieron un bono por su desempeño en las pruebas Aprender, que varía entre 300.000 y 500.000 pesos.

¿Quiénes reciben el monto más alto del bono? Los directivos son quienes perciben el monto más alto, que es de 500.000 pesos.

¿Cuánto reciben los maestros y otros cargos docentes? Los maestros y otros cargos docentes reciben 300.000 pesos como bono.

¿Qué bono obtendrá el personal de asistencia integral del Paicor? El personal de asistencia integral Córdoba del Paicor obtendrá un bono de 200.000 pesos.

¿A quién está dirigido el incentivo del Paicor? Este incentivo se otorga específicamente a quienes participaron en las pruebas Aprender 2025.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf