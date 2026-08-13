Docentes de Córdoba reciben bono por desempeño en las pruebas Aprender
El incentivo es de $500.000 para directivos y $300.000 para maestros y otros cargos.
13/08/2026 | 06:57Redacción Cadena 3
FOTO: Pruebas Aprender.
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Radioinforme 3
Docentes de nivel inicial y primario en Córdoba recibieron en agosto un bono por su desempeño en las pruebas Aprender. Este reconocimiento económico varía entre 300.000 y 500.000 pesos.
Según la información proporcionada, los directivos perciben el monto más alto, 500.000 pesos, mientras que los maestros y otros cargos docentes reciben 300.000 pesos. Aquellos con horas cátedra cobrarán 15.000 pesos por hora, sin superar el tope de 300.000 pesos.
El personal de asistencia integral Córdoba del Paicor, que también forma parte del régimen no docente, obtendrá un bono de 200.000 pesos. Este incentivo se otorga específicamente a quienes participaron en las pruebas Aprender 2025.
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#BOP— Guille López (@guielopez) August 13, 2026
Bono para #docentes y personal de #Paicor en reconocimiento por actividades en las #PruebasAprender pic.twitter.com/ixOf4wDX92
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Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué bono recibieron los docentes en Córdoba? Los docentes de nivel inicial y primario recibieron un bono por su desempeño en las pruebas Aprender, que varía entre 300.000 y 500.000 pesos.
¿Quiénes reciben el monto más alto del bono? Los directivos son quienes perciben el monto más alto, que es de 500.000 pesos.
¿Cuánto reciben los maestros y otros cargos docentes? Los maestros y otros cargos docentes reciben 300.000 pesos como bono.
¿Qué bono obtendrá el personal de asistencia integral del Paicor? El personal de asistencia integral Córdoba del Paicor obtendrá un bono de 200.000 pesos.
¿A quién está dirigido el incentivo del Paicor? Este incentivo se otorga específicamente a quienes participaron en las pruebas Aprender 2025.