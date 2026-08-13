Frío y lluvia en Rosario: cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

Rosario arrancó este jueves con frío, cielo cubierto y lluvias, en una jornada en la que el invierno volverá a hacerse sentir. La temperatura se ubicaba cerca de los 9 grados durante las primeras horas de la mañana y se espera que el termómetro alcance apenas los 12 grados.

El mal tiempo continuará durante buena parte de la jornada. Para la mañana se pronostican chaparrones y por la tarde podrían registrarse nuevas lluvias aisladas. Hacia la noche, en tanto, el cielo permanecería nublado y las condiciones tenderían a mejorar.

El frío no se irá de inmediato, aunque desde el viernes comenzaría un leve ascenso de las temperaturas. Para ese día se espera una máxima de 13 grados, mientras que el sábado podría llegar a 16. El domingo tendrá una jornada más templada, con una máxima estimada en 14 grados.

La semana continuará con temperaturas moderadas: el lunes y martes podrían alcanzar los 16 grados, mientras que el miércoles la máxima rondaría los 13. Las mínimas se mantendrán entre los 8 y los 13 grados durante los próximos días.

Este jueves, además, el viento soplará desde el sur y contribuirá a mantener la sensación de frío durante las primeras horas. La jornada tendrá pocas horas de sol, con el amanecer previsto para las 7.42 y la puesta del sol a las 18.33.

El panorama se presenta entonces con una jornada gris y húmeda, con lluvias intermitentes y temperaturas bajas. Para quienes tengan actividades al aire libre, el momento más complicado será durante la mañana y la tarde, cuando todavía existe probabilidad de precipitaciones.