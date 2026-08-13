Exobispo católico condenado en Australia por abuso sexual a jóvenes indígenas

PERTH, Australia — Un jurado en Australia ha declarado culpable a un exobispo católico por abusar sexualmente de dos jóvenes indígenas, un caso que ha conmocionado al país y que se inscribe en un contexto de escándalos de abuso dentro de la Iglesia. La condena a Christopher Saunders, de 76 años, se produjo el jueves, donde el jurado del Tribunal de Distrito de Australia Occidental lo encontró culpable de 13 de los 19 cargos de abuso sexual que se alegan en su contra. Los delitos presuntamente ocurrieron entre 2008 y 2019 en la vasta diócesis que él dirigía en la costa tropical del noroeste del país.

Según los fiscales, el exobispo se aprovechó de su posición de autoridad para atraer a jóvenes indígenas a su residencia eclesiástica, ofreciéndoles alcohol y cigarrillos a cambio de su compañía. Las reglas de la casa estipulaban que los invitados, todos hombres, debían quitarse la camiseta. Entre las condenas se incluye un cargo de penetración sin consentimiento y una docena de agresiones sexuales.

La corte también absolvió a Saunders de seis cargos relacionados con una tercera víctima y actos sexuales con un menor de más de 16 años. Aunque la edad de consentimiento en el estado es de 16 años, la ley se eleva a 18 años si el adulto está en una posición de confianza. Cuatro cargos de penetración a un menor de 13 años fueron retirados el primer día del juicio, que se extendió por tres semanas.

Este caso representa uno de los escándalos más significativos dentro de la Iglesia católica australiana, que ha enfrentado numerosas acusaciones de abusos en las últimas décadas. Saunders fue uno de los clérigos más destacados en ser condenado, sumándose a figuras como el cardenal George Pell, quien fue hallado culpable de abusos a menores y luego su condena fue anulada, y el arzobispo Philip Wilson, quien fue condenado por encubrir abusos.

El exobispo dirigió la diócesis de Broome desde 1996 hasta su renuncia en 2021, cuando la policía cerró una investigación penal sobre acusaciones en su contra. Un año antes, había sido apartado de sus funciones tras la difusión de las denuncias en la prensa. En 2022, el Vaticano inició su propia indagatoria, que culminó en 2023 con un informe de 200 páginas que se entregó a la policía de Australia Occidental. A raíz de ello, las autoridades reabrieron la investigación y formalizaron cargos en 2024.

Aunque el contenido del informe nunca se hizo público, se filtró a los medios que Saunders podría haber agredido sexualmente a cuatro jóvenes indígenas y que había contactado a otros 67, todos ellos hombres jóvenes. Una investigación nacional reveló que aproximadamente el 7% de los sacerdotes católicos en Australia fueron acusados de abusos sexuales a menores entre 1950 y 2010.