Taiwán reduce temporalmente su internet móvil a texto como parte de ejercicios defensivos

FOTO: Taiwán ralentiza brevemente su internet móvil a solo texto como parte de maniobras de defensa

TAIPÉI, Taiwán — El jueves, durante un periodo de 30 minutos, el servicio de internet en algunas áreas de Taiwán se vio notablemente ralentizado.

La interrupción afectó a los habitantes de la capital, Taipéi, así como a otras seis ciudades y localidades, en el marco de las maniobras militares anuales conocidas como Han Kuang, que iniciaron la semana pasada y tienen como objetivo simular una respuesta ante una potencial invasión militar por parte de China.

Los proveedores de telecomunicaciones limitaron el tráfico de datos móviles a 256 Kbps, lo que dificultó la posibilidad de realizar intercambios más allá de simples mensajes de texto. En condiciones normales, las ciudades principales cuentan con servicio 5G.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, se disculpó con la población por las molestias ocasionadas. "Pedimos su comprensión y apoyo, ya que se trata de un simulacro necesario", declaró.

Este año, Taiwán ha intensificado sus ejercicios de Han Kuang, incorporando reservistas y aumentando la participación civil en las maniobras, enfatizando la necesidad de simular situaciones reales. Anteriormente, los simulacros de resistencia urbana en Taipéi pasaban desapercibidos, ya que no interrumpían el flujo normal de los pasajeros, como en el caso de simulacros de ataques aéreos contra estaciones de metro.

Un aspecto destacado de las maniobras de este año fue la coordinación con la población civil y los gobiernos locales, según informes del Taipéi Times. En una estación del metro de la capital, los pasajeros se vieron obligados a esperar durante 30 minutos para poder salir, tras el cierre de las puertas como parte de un simulacro de ataque aéreo.

Allen Hsieh, un turista de Hong Kong, fue uno de los afectados y comentó que el simulacro le pareció convincente. "El ejercicio no me causó ninguna molestia. Sé que Taiwán necesita realizar ejercicios, dada la situación actual. Puedo entenderlo", expresó Hsieh. "No esperaba que fuera tan real. Pensé que solo recibiría mensajes de texto".

El presidente Lai también visitó un hospital donde se simuló la reubicación de operaciones críticas a instalaciones subterráneas como parte de estas maniobras.

Taiwán ha estado intensificando sus ejercicios y fortaleciendo sus compras de defensa en respuesta a la creciente tensión con China, que considera a la isla como parte de su territorio. A diario, Beijing envía aviones militares y embarcaciones de la Guardia Costera hacia Taiwán, realizando ocasionalmente ejercicios militares a gran escala.

Entre el miércoles y el jueves por la mañana, el Ministerio de Defensa de Taiwán reportó que 18 aviones de guerra y 11 buques de la armada china operaron alrededor de la isla.