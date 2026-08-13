Educación: solo 50 de cada 100 chicos terminan la primaria con los aprendizajes esperados

Un nuevo informe de Argentinos por la Educación reveló que apenas 50 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en 2025 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con conocimientos al menos satisfactorios en Lengua y Matemática. El dato surge del Índice de Resultados Escolares (IRE), que combina información sobre las trayectorias educativas y los resultados de las pruebas Aprender.

La cifra muestra una diferencia importante entre permanencia y aprendizaje. El 94% de los alumnos alcanzó el sexto grado en el tiempo esperado, sin sobreedad, pero entre ellos solo el 54% alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en las dos materias evaluadas. De esta manera, casi la mitad de quienes lograron completar la primaria a tiempo no alcanzaron los conocimientos esperados en al menos una de las áreas.

Matemática, el principal desafío

El mayor problema aparece en Matemática. A nivel nacional, apenas el 58% de los estudiantes que llegaron al sexto sin repetir ni abandonar obtuvieron resultados satisfactorios o avanzados. En Lengua, en cambio, ese porcentaje alcanzó el 79%, una diferencia que vuelve a poner el foco en los aprendizajes básicos y, especialmente, en la enseñanza de Matemática durante la primaria.

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El IRE nacional de la cohorte 2020-2025 fue del 50%, cinco puntos porcentuales más que el registrado para la cohorte 2018-2023. De esta manera, el indicador volvió al nivel de 50% que había alcanzado la cohorte 2016-2021. En la comparación de la última década, el índice había pasado del 46% entre 2011 y 2016 al 49% entre 2013 y 2018, para luego alcanzar el 50% en 2016-2021 y caer al 45% en 2018-2023.

Las diferencias entre provincias también son marcadas. Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking con un IRE del 67%, seguida por Córdoba, con 61%, y La Pampa, con 54%. En el otro extremo aparecen Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%. El informe señala además una fuerte relación entre los resultados y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de cada jurisdicción.

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Todas las provincias analizadas mejoraron respecto de la cohorte anterior. San Juan, Catamarca y La Rioja registraron los mayores avances, con 10 puntos porcentuales cada una. En 12 jurisdicciones, además, el resultado de la cohorte 2020-2025 fue el mejor de toda la serie analizada: Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero.

Para Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, los datos muestran una recuperación después de la caída registrada tras la pandemia, pero todavía existe una distancia importante respecto de los aprendizajes que deberían alcanzar los alumnos al terminar la primaria. El especialista destacó que la proporción de estudiantes que llega a sexto sin repetir ni abandonar pasó del 88% en la cohorte que comenzó en 2011 al 94% en la cohorte más reciente.

El informe también recibió distintas lecturas de especialistas. Marina Bertone, docente de nivel primario, destacó la mejora en Lengua y señaló que las políticas de alfabetización y comprensión lectora tuvieron un impacto positivo, pero planteó la necesidad de trasladar ese enfoque a Matemática. Verónica Cipriota, de Enseñá por Argentina, sostuvo que ahora el desafío es fortalecer los aprendizajes fundamentales, acompañar a las escuelas y docentes y prestar especial atención a los estudiantes de contextos más vulnerables.

En ese sentido, el dato central del estudio deja una conclusión clara: la mayoría de los chicos logra completar la primaria en el tiempo esperado, pero solo la lo hace además con los conocimientos considerados mitad básicos en Lengua y Matemática. El desafío educativo, según el informe, ya no pasa solamente por garantizar la permanencia en la escuela, sino por conseguir que esa escolaridad se traduzca efectivamente en aprendizajes.

Informe de Verónica Maslup.