Drones ucranianos atacan refinería en Rusia, generando incendios a 1.300 km de la frontera

KIEV, Ucrania — Aviones no tripulados de Ucrania atacaron una importante refinería en el interior de Rusia el jueves, marcando el cuarto ataque de este tipo en tres días. Esta acción forma parte de una estrategia de Kiev destinada a debilitar el sector petrolero ruso, esencial para la economía de Moscú.

Rusia se posiciona como uno de los principales productores de energía a nivel mundial, y el petróleo es fundamental para su economía, especialmente en el contexto de una ofensiva militar prolongada en Ucrania. Más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala, el ejército ruso enfrenta dificultades para avanzar.

Las autoridades ucranianas informan que los ataques han disminuido la capacidad de refinación de Rusia, provocando escasez en las gasolineras. Funcionarios de Kiev sostienen que la ofensiva tiene como objetivo presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que busque un acuerdo de paz, aunque no hay señales de que esta estrategia esté surtiendo efecto.

La refinería atacada es una de las más grandes de Rusia

El Estado Mayor de Ucrania reportó que el ataque se centró en el complejo petroquímico y de refinación de petróleo de Gazprom Neftekhim Salavat, ubicado en la república de Bashkortostán, causando un incendio significativo. Esta instalación, situada a aproximadamente 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, es una de las más grandes de su tipo en Rusia.

La planta tiene la capacidad de procesar hasta 74 millones de barriles de petróleo anualmente, produciendo gasolina, diésel y otros derivados. El gobernador de Bashkortostán, Radiy Khabirov, reportó que dos civiles resultaron heridos y que el incendio se produjo en una zona industrial de Salavat.

La empresa Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, también confirmó que se registró un incendio en una de sus instalaciones en la zona industrial de Salavat tras el ataque. Aseguraron que la instalación fue evacuada y que no había mercancía almacenada en ese momento.

Este ataque se produjo un día después de que Ucrania lanzara misiles y drones contra una base naval rusa en la costa del mar Negro. En otro contexto, cuatro especialistas en explosivos del Ministerio de Emergencias de Rusia y un guardia de seguridad murieron en Sebastopol tras la explosión de un artefacto ucraniano no especificado.

Las autoridades rusas han reconocido la magnitud de los daños causados por los ataques ucranianos, señalando que una refinería en Orsk podría tardar hasta seis meses en reanudar operaciones tras sufrir un ataque similar. Este reconocimiento público destaca la presión que Kiev está ejerciendo sobre Moscú.