Impunidad, "zonas grises" y la obscena naturalización del dinero público

Por Miguel Clariá

La verdad es que no sé si genera más sorpresa, más indignación o más asombro. Estamos hablando de otro asesor legislativo del que nos enteramos por una causa tremenda. Otro sueldo público, otro dinero de la política que se le paga a alguien que no está capacitado, que no cumple función de ninguna naturaleza vinculada con ser un empleado legislativo y del que nos venimos a enterar porque el periodista Juan Federico corrobora un hecho aberrante en el norte de la provincia de Córdoba: un ataque sexual en banda contra tres chicas de 13 y 14 años.

Para colmo, esto que está detectando la investigación de Juan es cualquier cosa menos una excepción. ¿Qué excepción? Si hemos tenido tres, cuatro casos seguidos en los que nos enteramos de estas situaciones únicamente porque se produce algún hecho público policial.

Será la justicia penal la que deberá juzgar y, en su caso, condenar —ojalá con la mayor severidad— la aberración del delito sexual contra estas adolescentes. Pero, al margen de eso, cuesta mantener la calma que corresponde para evaluar estas cosas.

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Cuando uno escucha al legislador —a su jefe—, cuando escucha al señor legislador Ramón Flores, un hombre importante del peronismo y una referencia del norte político cordobés, explicar que su asesor en realidad no viene a la Unicameral, que no tiene funciones conocidas, que no sabe desde hace cuánto que hace militancia territorial en esa "zona gris"... Dice que es una zona gris, que ayuda cuando hay que entregar colchones o chapas. Falta que diga cuando hay que salir a comprar votos.

Considera el legislador —y es asombroso que lo diga— que su responsabilidad está salvada porque, cuando se enteró por su mujer que lo escuchó en la radio, lo dio de baja. "No, dice, está acusado de pedofilia, dalo de baja". Es tan sorprendente, es tan indignante la naturalización de la corrupción en algunos políticos. Es tan increíble que este legislador ni siquiera se da cuenta de que le está contestando al periodista Alejandro Bustos autoincriminándose. Le dice que lo nombró porque "es hijo de un amigo, todos nos conocemos en el pueblo, nos damos una mano".

¿Quién lo da de baja a este legislador? ¿Quién le explica? Darle una mano a alguien está muy bueno, pero con la suya, legislador. Meta la mano en su bolsillo, no le dé un puesto con un sueldo público. Hay una confusión tal... ¿Quién le explica al legislador Flores que los sueldos públicos no son para pagar repartos de chapas y bolsones de comida?

El Poder Legislativo de Córdoba no es una bolsa de sueldos para militantes de la que solamente nos enteramos cuando un periodista va y, en el marco de una investigación sobre una aberración, descubre que hay gente a la que le estamos pagando el sueldo todos nosotros.

¿O no pasó con Claudio Barrelier? Acusado de femicidio, con un padrino político concejal -Ricardo Moreno- que lo hace nombrar en la Municipalidad de Córdoba y donde, a pesar de los antecedentes y de haber estado 20 días preso, nadie en el municipio se enteró de que su empleado estaba tras las rejas.

Sucedió con la empleada "fantasma" de Guillermo Kraisman, Virginia Martínez. Todavía nadie dio una explicación, todavía nadie dijo si es el único caso.

Sucedió hace poquito con otra investigación periodística sobre este señor Carlos Saavedra Paredes. Condenado por asalto y por drogas, cobraba en un CPC siendo chofer del director y además recibía un sueldo en la Senaf. No se puede creer.

No sé qué asombra más, no sé qué indigna más: si el manejo explícito, obsceno y corrupto de los fondos públicos como si fueran propios, o la desvergüenza. ¿No tienen ni pudor? No tienen ni pudor para contarle al periodista que lo interroga: "Y sí, un muchacho del pueblo, nos conocemos todos, le dimos una mano, un sueldito no es gran cosa". Le dice por allí a Alejandro Bustos que "no es gran cosa, me parece que no llega ni al millón de pesos".

Saben que van a quedar impunes, por eso lo dicen con tanta tranquilidad. Saben que todo pasa, que el próximo escándalo —que aparezca otro femicida, otro narcotraficante u otro pedófilo con sueldo público— va a tapar al de hoy, y que para las próximas elecciones solo habrá que buscar a otro que haga el reparto de las chapas y los bolsones de comida.