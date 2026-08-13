Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 13 de agosto

En la jornada de hoy, el dólar oficial se presenta como la opción menos costosa del mercado. Su cotización de venta se ubica en $1.515, mientras que la compra se establece en $1.465. Este tipo de cambio representa la tasa regulada por el Banco Central de la República Argentina y es el valor referencial para las transacciones legales.

Por otro lado, el dólar blue, una de las referencias más seguidas por el público, se negocia un poco más arriba, con un precio de venta de $1.540 y un precio de compra de $1.520. Esta diferencia refleja la necesidad de la ciudadanía y empresas de hacer frente a un entorno inflacionario y restricciones cambiarias que llevan a muchos a optar por el mercado paralelo.

Una alternativa en el ámbito financiero es el dólar bolsa, que se obtiene a través de operaciones en acciones o bonos. Actualmente, su cotización de venta es de $1.529,2, y la compra se hace a $1.521,7. Esta opción es cada vez más utilizada por quienes buscan invertir y diversificar su ahorro en medio de la volatilidad del peso argentino.

Además, el conto con liquidación, que permite a los inversores transferir capitales al exterior mediante la compraventa de acciones y bonos, presenta un primer valor de venta de $1.587,1 y un precio de compra de $1.585,6. Este método supone un mayor riesgo y es preferido por aquellos inversores con estrategias más sofisticadas.

El dólar mayorista, que se refiere al tipo de cambio utilizado en transacciones entre bancos y operadores financieros, se encuentra en $1.491,5 en su venta y $1.482,5 en su compra. Este valor evidencia una diferencia respecto del oficial y suele servir como referencia para las operaciones interbancarias.

Finalmente, el dólar tarjeta, el tipo de cambio que se aplica a las compras realizadas con una tarjeta en el exterior, está a $1.969,5 para la venta y $1.904,5 para la compra. Este valor incluye un recargo adicional y es importante tenerlo en cuenta para aquellos que desean realizar compras o viajes al extranjero.

Estos valores se ven influenciados por diversos factores, entre los que destacan las políticas cambiarias del gobierno, la oferta y demanda de divisas en el mercado y las expectativas económicas de la población. Con un contexto económico inestable, la cotización del dólar se ha convertido en un barómetro vital para entender la situación económica de los argentinos.