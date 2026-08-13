Ocaña a Moyano: "¿Cómo hace para tener esa vida que no es la de cualquier trabajador de peajes?"

La aparición pública de Facundo Moyano junto a una joven rosarina volvió a poner bajo la lupa el patrimonio y el nivel de vida del dirigente sindical y, por extensión, el funcionamiento económico de una de las familias con mayor poder histórico dentro del sindicalismo argentino. La pregunta que quedó instalada es incómoda: ¿de qué vive Facundo Moyano y cómo se explica el patrimonio de los Moyano?

La exministra de Salud y actual legisladora Graciela Ocaña viene siguiendo desde hace años el manejo de los fondos vinculados a las obras sociales sindicales y puso el foco, en particular, sobre la situación de la organización vinculada al gremio de Camioneros. Según sostuvo, el caso de Facundo Moyano también merece explicaciones.

“Facundo Moyano”, afirmó Ocaña durante la entrevista. Y planteó que el dirigente es empleado de una empresa estatal de la provincia de Buenos Aires vinculada al manejo de autopistas, mientras además participa de una estructura sindical que administra recursos provenientes de los trabajadores.

La dirigente cuestionó especialmente el origen y el destino de esos fondos. “Hay fondos públicos y vos ya no debés explicar claramente cómo hace para tener ese estándar de vida que claramente no es el de cualquier trabajador de peajes en Argentina”, sostuvo.

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La discusión llevó rápidamente al manejo de las obras sociales sindicales, un universo que durante décadas representó una de las principales fuentes de poder económico de los gremios. Ocaña recordó que durante su paso por el Ministerio de Salud había comenzado a revisar el funcionamiento de esas estructuras y el destino de los recursos vinculados al sistema sanitario.

En ese contexto, Sergio Berensztein recordó una conversación que había mantenido con Néstor Kirchner en febrero de 2008, cuando el entonces expresidente había comentado informalmente la relación que mantenía con Hugo Moyano. La anécdota sirvió como introducción para volver sobre una pregunta que atraviesa desde hace años al sindicalismo argentino: ¿cuánto poder económico concentran las organizaciones sindicales y qué controles existen sobre esos recursos?

Ocaña sostuvo que las investigaciones judiciales sobre el manejo irregular de fondos de las obras sociales avanzaron de manera limitada. Mencionó el caso de la obra social de los bancarios y, especialmente, la denominada “mafia de los medicamentos”, investigación que permitió descubrir mecanismos de adulteración y comercialización irregular de medicamentos.

“Avanzaron siempre muy poco”, resumió la dirigente, quien además cuestionó la actuación del actual Gobierno nacional. “Este gobierno la verdad no ha hecho nada”, afirmó al referirse específicamente al control de las estructuras vinculadas al sindicalismo.

Según Ocaña, la situación de la obra social de Camioneros es particularmente preocupante. Aseguró que, al analizar los indicadores que debe controlar la Superintendencia de Servicios de Salud, los resultados aparecen mayoritariamente en rojo. “Si tienen patrimonio neto negativo, es decir, que si sumás el activo y le restás el pasivo, te da en rojo. O sea, no podría trabajar ninguna empresa con esas condiciones”, explicó.

La exministra sostuvo además que mientras la obra social atraviesa dificultades para brindar prestaciones básicas, existen empresas vinculadas a la familia Moyano que tendrían una situación económica diferente. “La obra social de Camioneros está fundida y no da prestaciones”, afirmó, y agregó que muchos trabajadores tienen dificultades incluso para acceder a medicamentos.

Ocaña también denunció un supuesto traspaso de recursos hacia empresas relacionadas con el entorno familiar de Hugo Moyano. Según planteó, esas compañías “prestan servicios solamente a las empresas vinculadas a Hugo Moyano” y poseen propiedades, vehículos y otros bienes que, a su criterio, no se condicen con la situación de la obra social.

La legisladora aseguró que solicitó la intervención de la obra social de Camioneros, pero que hasta ahora no obtuvo respuesta favorable de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Nosotros hemos pedido que se intervenga la obra social de Camioneros y hasta ahora la Superintendencia de Servicios de Salud no lo ha hecho”, señaló.

El planteo adquiere especial relevancia porque la Superintendencia tiene facultades para intervenir obras sociales e incluso disponer su cierre en determinadas circunstancias. Ocaña remarcó que esas herramientas fueron utilizadas con otras organizaciones, pero no en este caso.

Entrevista de Hernán Funes.