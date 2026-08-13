El Talibán detiene a seis empleados de una ONG dedicada a los derechos de mujeres y niños en Afganistán

ANKARA, Turquía — Las autoridades talibanas en Afganistán han sido acusadas de "desaparición forzada" de seis trabajadores de una organización local que aboga por los derechos de mujeres y niños, según un comunicado de Human Rights Watch (HRW). Este informe surge tras un reciente anuncio de la ONU que reveló la detención de dos empleados afganos de su misión en el país.

Los incidentes se producen en un contexto de creciente preocupación por los derechos humanos en Afganistán, a medida que el Talibán se prepara para conmemorar el quinto aniversario de su regreso al poder, que tuvo lugar el 15 de agosto de 2021.

Los seis hombres, empleados de la Fundación de Investigación Jurídica para Mujeres y Niños, fueron detenidos el 18 de julio cuando se les solicitó acudir a su oficina para recuperar computadoras portátiles y teléfonos celulares que habían sido confiscados. Hasta la fecha, no se ha proporcionado información a sus familias sobre su paradero, estado o cargos en su contra.

HRW ha instado al Talibán a permitir que los familiares y abogados visiten a los detenidos y a que sean "liberados de inmediato a menos que se les haya acusado de un delito reconocible". Este llamado se produce en medio de un clima de represión contra los derechos de las mujeres y los niños en el país.

La ONU también ha expresado su preocupación. En un informe reciente, se reveló que dos miembros afganos de su misión política fueron detenidos el pasado domingo por la Dirección General de Inteligencia talibana en la ciudad de Herat. Hasta el momento, no se han dado a conocer los cargos contra estos dos hombres, quienes tampoco han podido recibir visitas.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, declaró que la misión ha solicitado al Talibán que respete los privilegios e inmunidades de la ONU y sus funcionarios. Sin embargo, no se ha recibido respuesta de las autoridades talibanas sobre estos incidentes.

El grupo Human Rights Watch ha señalado que estas detenciones se producen poco después de que las fuerzas de seguridad talibanas registraran y cerraran la oficina de la ONG en Kabul e interrogaran al personal sobre su trabajo. Según HRW, "el Talibán parece considerar cualquier esfuerzo por ayudar a mujeres y niñas como una amenaza para su gobierno abusivo". La directora de derechos de la mujer de HRW, Macarena Sáez, enfatizó la necesidad de que el Talibán proporcione información sobre el paradero de los seis trabajadores y los libere si están detenidos ilegalmente.

Estos episodios se dan en un contexto de crisis humanitaria en Afganistán, donde se agravan las condiciones de vida y se intensifican los conflictos, como los enfrentamientos recientes con Pakistán. Desde febrero, el Talibán ha intensificado las hostilidades en la frontera, lo que ha llevado a Islamabad a declarar que está en "guerra abierta".

El mandato de la misión de la ONU en Afganistán, conocido como UNAMA, incluye promover y apoyar la asistencia humanitaria, los derechos humanos y la igualdad de género, además de fomentar una gobernanza inclusiva y la estabilidad económica en el país.