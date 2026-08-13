La memoria de las olas: un viaje a los secretos familiares y el destino en el mar

Canarias, 2019. La periodista Mara Denis llega a La Palma con la intención de realizar un reportaje, pero su vida da un giro inesperado al descubrir que el nombre de su bisabuela, Catalina Quintana, figura entre las víctimas del buque Valbanera, hundido rumbo a Cuba hace un siglo. Este hallazgo la lleva a cuestionar lo que creía saber sobre su familia y a embarcarse en una búsqueda que la confrontará con sus raíces.

En un viaje que abarca tanto el tiempo como el espacio, la narrativa se desplaza a Cuba en 1919, donde Catalina se ve obligada a dejar su hogar en busca de un nuevo comienzo, llevando consigo a su pequeña hija. Sin embargo, el mar, que simboliza tanto la esperanza como el destino, sellará su historia. A medida que Mara profundiza en el pasado de su bisabuela, se revelan secretos familiares que han permanecido ocultos durante generaciones, mostrando el poder del amor y los lazos que nos unen a través del tiempo.

La autora, Mirta Ojito, ganadora del Premio Pulitzer, utiliza una prosa delicada y envolvente que recuerda a la maestría de Isabel Allende. Su obra no solo es una saga familiar, sino también un homenaje a las mujeres que, como Catalina, enfrentan adversidades en busca de un futuro mejor. En un contexto actual donde las historias de migración y búsqueda de identidad son más relevantes que nunca, "La memoria de las olas" se convierte en una lectura imprescindible que invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces y el legado que heredamos.