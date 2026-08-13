Elección especial en Clacton: Farage y el conde Binface, un duelo inusual en la política británica

LONDRES — Decenas de miles de votantes acudieron a las urnas el jueves en una elección especial en un pequeño balneario costero a las afueras de Londres. Esta contienda enfrenta a un posible candidato a convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido, Nigel Farage, contra una serie de independientes, cómicos y aspirantes con propuestas singulares, entre ellos un hombre que lleva un cubo de basura en la cabeza.

Farage, quien fue clave en la campaña para que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, provocó esta elección especial en Clacton al renunciar el mes pasado a su escaño en la Cámara de los Comunes. Su intención era enfrentarse a candidatos de los principales partidos, como el gobernante Partido Laborista y el Partido Conservador.

El líder de la formación antiinmigración Reform UK dimitió esperando que esta elección resolviera dudas sobre sus finanzas. Afirma que dejará que los votantes lo evalúen en un enfrentamiento entre "el pueblo y el establishment". Sin embargo, sus adversarios han calificado esta maniobra como un acto publicitario, decidiendo no presentar candidatos en su contra.

El principal rival de Farage es el conde Binface, un cómico político que se presenta como un alienígena interesado en temas terrenales, como la ubicación de un secador de manos en un baño de un pub del oeste de Londres.

La elección es notable por el número récord de 34 candidaturas, incluyendo a Howling Laud Hope del Partido Oficial Monster Raving Loony y Marcus White del Partido Everyone is God. En las semanas previas, estos candidatos han recorrido las calles de Clacton buscando el apoyo de unas 80.000 personas con derecho a voto.

Los votantes se enfrentarán a una boleta de aproximadamente un metro de largo, dado el elevado número de aspirantes. Sin embargo, se anticipa que la participación será baja, como es habitual en elecciones especiales. En las generales de julio de 2024, Farage compitió contra ocho rivales y obtuvo 21.225 votos, lo que representó el 46,2% del total, con una participación del 58,7%.

La elección se lleva a cabo durante las vacaciones de verano, un periodo en el que muchos votantes estarán fuera de Clacton, y coincide con otra ola de calor en el Reino Unido, lo que podría desincentivar la asistencia a los centros de votación.

Se espera que los resultados se anuncien entre las 5 y las 7 de la madrugada del viernes, con Farage y los demás aspirantes en el escenario.