Colectividades rechazan el proyecto para prohibir banderas extranjeras en el Monumento: "Es absurdo"

La iniciativa de los concejales Pablo Basso, Mariano Romero y María José Poncino busca modificar el protocolo del Monumento Nacional a la Bandera para que el mástil escolta quede reservado para enseñas argentinas. Desde las colectividades de Rosario cuestionaron la propuesta y defendieron la tradición de realizar allí ceremonias por fechas patrias.

El presidente de la colectividad libanesa de Rosario, Ariel Naserala, aseguró en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que existe “malestar por la sorpresa” que generó el proyecto y sostuvo que no comparte la iniciativa. En diálogo con Cadena 3 Rosario, planteó que la propuesta desconoce una característica central de la ciudad: “Rosario es cuna de la inmigración en la Argentina. Acá convivimos colectividades de abuelos inmigrantes”.

Naserala vinculó esa convivencia con la historia reciente de la ciudad y con la Fiesta Nacional de Colectividades, que se realiza desde 1985 en el entorno del Monumento. “La utilización del Patio Cívico, del Monumento Nacional a la Bandera, para el izamiento de banderas de colectividades en sus fechas patrias tiene un contenido simbólico e histórico que no se puede borrar de un día para el otro”, afirmó.

El antecedente entre Rusia y Ucrania

El dirigente también recordó que, incluso en medio de conflictos internacionales, Rosario mantuvo espacios compartidos entre comunidades enfrentadas. Puso como ejemplo a las colectividades rusa y ucraniana, que continúan participando de la Fiesta Nacional de Colectividades pese a la guerra entre ambos países. “Eso representa a Rosario”, resumió.

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Naserala también recordó un encuentro realizado en 2011 entre las colectividades árabe y judía en la zona de San Luis y Dorrego, donde se colocaron símbolos de ambos alfabetos como representación de la convivencia. Para el dirigente, esos antecedentes muestran que la ciudad construyó una identidad vinculada al encuentro entre comunidades incluso cuando existen conflictos abiertos en otras partes del mundo.

El presidente de la colectividad libanesa relató además una situación reciente durante la visita de la nueva embajadora de Líbano en Argentina. Contó que la llevaron al Monumento y que allí estaba izada la bandera de Suiza. La diplomática preguntó por el motivo y, según Naserala, quedó sorprendida al conocer el significado que tienen esos actos para las colectividades rosarinas.

“Ella se sintió identificada con esto que vio en Rosario”, contó Naserala, quien explicó que Líbano también tiene una larga historia de recepción de inmigrantes y refugiados. En ese contexto, consideró que el Monumento funciona como un símbolo de convivencia que trasciende las diferencias y los conflictos internacionales.

Finalmente, el dirigente calificó de manera contundente la iniciativa impulsada en el Concejo: “Esta iniciativa, con todo el respeto del mundo que me merecen los señores concejales, es absurda”. Y agregó: “Perjudica el espíritu de colectividades y también lo que es Rosario”. El proyecto continúa ahora su recorrido legislativo en la Comisión de Gobierno, mientras los impulsores deberán buscar los votos necesarios para avanzar con la modificación.

Entrevista de Hernán Funes.