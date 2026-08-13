El 40% de los adolescentes argentinos experimenta acoso online, alertan expertos en ciberseguridad

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Con motivo del Día del Niño, expertos en ciberseguridad han expresado su preocupación sobre los peligros que enfrentan los jóvenes en el entorno digital. Subrayaron la importancia del apoyo familiar para prevenir el ciberacoso, el grooming y el robo de identidad.

Un estudio del Centro de Estudios en Ciberentornos de BTR Consulting reveló que el 97% de los adolescentes utiliza redes sociales y que el 40% de los jóvenes de entre 12 y 17 años ha padecido acoso online. Alarmantemente, solo uno de cada diez adolescentes que ha enfrentado esta situación se lo ha comunicado a sus padres o a un adulto de confianza.

El informe también indica que el acoso online es solo una de las múltiples amenazas que acechan a los menores en el mundo digital, donde también se presentan riesgos como el grooming, el sexting, las estafas, el robo de identidad y la exposición de datos personales.

En este contexto, la consultora destacó que el contacto con extraños es uno de los principales focos de riesgo. En situaciones de grooming, un adulto puede crear un perfil falso para establecer un vínculo de confianza con un menor y así obtener imágenes, datos personales u otro tipo de material.

Educar para prevenir los riesgos digitales

El documento también resalta la circulación de imágenes íntimas entre los jóvenes. Una vez que una fotografía o video se comparte, puede ser descargado, reenviado o difundido en otros espacios, incluso si se elimina posteriormente por quien lo publicó.

El ciberbullying también se encuentra en aumento, alimentado por el anonimato y la viralización en redes sociales, lo que intensifica el impacto sobre las víctimas. Las estafas digitales y el robo de identidad son otras amenazas que los especialistas han señalado.

Desde BTR Consulting afirmaron que simplemente restringir o prohibir el uso de la tecnología no es suficiente para abordar el problema, dado que esta forma parte integral de la vida cotidiana de los jóvenes. En su lugar, sugirieron que la clave está en educar y enseñar a los chicos a identificar situaciones de riesgo.

"La clave en temas de ciberseguridad radica en la necesidad de educar y concientizar a las personas, preparando a los niños y adolescentes no solo para evitar riesgos en el presente, sino también para el futuro", manifestó Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting.

Entre las recomendaciones proporcionadas, se incluyen el uso de perfiles privados, no aceptar contactos desconocidos, proteger las cuentas con contraseñas seguras y evitar compartir información personal, como dirección, escuela o ubicación. Los especialistas también enfatizaron la importancia de crear un ambiente de confianza para que los jóvenes se sientan cómodos pidiendo ayuda cuando enfrenten situaciones incómodas o preocupantes en Internet.