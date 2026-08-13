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Accidente en Belgrano: conductor embiste varios autos y se da a la fuga dejando su vehículo abandonado

Ocurrió en la calle Sucre al 2500. El autor del siniestro dejó su auto y huyó a pie tras chocar varios vehículos.

13/08/2026 | 07:40Redacción Cadena 3

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Accidente en Belgrano: conductor embiste varios autos y se da a la fuga dejando su vehículo abandonado

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Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Durante la madrugada de este jueves, un conductor chocó en el barrio de Belgrano a varios autos estacionados y luego se dio a la fuga, dejando su vehículo abandonado a pocas cuadras del lugar del incidente.

El accidente ocurrió en la calle Sucre al 2500, donde un Fiat Cronos embistió al menos a tres vehículos que estaban estacionados: una Chevrolet Tracker, un Toyota Corolla y un Ford Fiesta, todos sin ocupantes en ese momento.

Según la información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, el conductor se escapó del lugar y abandonó su auto a pocas cuadras, para luego huir a pie.

En el operativo, que incluyó la participación de personal de la Comisaría Vecinal 13C, se solicitó la presencia del SAME, aunque su intervención fue negativa ya que no se registraron heridos en el accidente.

El caso está siendo investigado por la UFLA Norte, bajo la dirección de la fiscal Fernanda Sánchez.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Belgrano?
Un conductor chocó varios autos estacionados y se dio a la fuga, dejando su vehículo abandonado.

¿Dónde sucedió el accidente?
En la calle Sucre al 2500, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires.

¿Qué vehículos fueron impactados?
Un Fiat Cronos chocó a una Chevrolet Tracker, un Toyota Corolla y un Ford Fiesta.

¿Hubo heridos en el incidente?
No, el SAME no registró lesionados durante el siniestro.

¿Quién investiga el caso?
La investigación está a cargo de la UFLA Norte, liderada por la fiscal Fernanda Sánchez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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