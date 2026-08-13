Reino Unido afronta un verano de temperaturas extremas mientras Europa enfrenta una ola de calor

LONDRES — Gran parte de Europa occidental se verá nuevamente afectada por un calor intenso, con Reino Unido acercándose a su quinta ola de calor en un verano que podría ser el más caluroso registrado. Se pronostica que el termómetro alcance los 38º Celsius (100º Fahrenheit) en el centro y sureste de Inglaterra, acercándose al récord de 38,5º C establecido en 2003 durante un mes de agosto.

La Oficina Meteorológica británica indicó que si las condiciones climáticas se mantienen en sus promedios actuales durante el resto de agosto, se superará el récord del año pasado, convirtiendo a 2026 en el año más cálido registrado. Este escenario plantea un desafío para un país que no está preparado para enfrentar tales temperaturas extremas, dado que el aire acondicionado es poco común fuera de tiendas y oficinas.

Las altas temperaturas han dificultado especialmente el trabajo en los hospitales, donde se han reportado casos de enfermeras desmayándose por agotamiento debido al calor, según el Real Colegio de Enfermería (RCN). La profesora Nicola Ranger, directora ejecutiva del RCN, expresó: "Cuando el personal de enfermería se desmaya, se siente mareado, enfermo o incluso termina ingresado en los mismos hospitales en los que trabaja porque sus lugares de trabajo no pueden soportar el calor, eso demuestra hasta qué punto se les está fallando".

La situación se complica aún más, ya que la mayor parte del país se encuentra oficialmente en estado de sequía, lo que intensifica la presión sobre los recursos hídricos para hogares, agricultura y medio ambiente. Las autoridades deben buscar medidas tanto a corto como a largo plazo para hacer frente al cambio climático.

La empresa Southern Water, encargada del suministro de agua en el sur de Inglaterra, ha solicitado una inusual orden de sequía que prohibiría el uso no esencial de agua, incluyendo para la limpieza de vehículos y el llenado de piscinas no residenciales. Esta solicitud, motivada por la "ausencia de lluvias excepcional", podría llevar a la primera prohibición de este tipo desde mayo de 2006.

Mientras tanto, los incendios forestales han estado activos, especialmente en el New Forest en el sur de Inglaterra. Hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 1.017 incendios en Inglaterra y Gales, cifra que iguala la del año pasado, que ya había sido un récord. Aunque estos incendios no alcanzan la magnitud de los que se han visto en Francia, Grecia y España, son un claro indicativo de la necesidad de que el Reino Unido se adapte a esta nueva realidad climática.

El primer ministro, Andy Burnham, ha señalado que considerará prohibir las barbacoas desechables ante el riesgo de más incendios forestales, mientras las altas temperaturas continúan afectando algunas regiones del país. "Creo que debemos transmitir el mensaje alto y claro", afirmó. "La gente no debería estar utilizando esas barbacoas al aire libre en este momento".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.