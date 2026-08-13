Cuba conmemora el centenario del nacimiento de Fidel Castro en medio de crisis económica

LA HABANA — En las calles de Cuba, el legado de Fidel Castro sigue vivo. Carteles con su rostro y consignas como "Patria o muerte" adornan hospitales y vallas, convirtiéndolo en una figura familiar para muchos, quienes lo mencionan por su nombre de pila.

Este jueves, el líder revolucionario habría cumplido 100 años, y a pesar de que antes de su fallecimiento solicitó que no se le rindieran homenajes, su memoria está presente en diversas actividades en la isla. La Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo esta semana, rinde tributo a su legado con exposiciones, arte y encuentros con delegados de organizaciones de izquierda.

El escritor y ensayista Miguel Barnet compartió su perspectiva sobre Castro, afirmando que "le lega a Cuba un ejemplo de dignidad, de moral, de trabajo constante y de preocupación por los pobres". Barnet destacó que sus acciones se tradujeron en políticas culturales y en la mejora de la educación y la salud pública.

Castro, quien gobernó Cuba durante casi 50 años, se convirtió en un líder influyente desde la década de 1950. La jubilada Argelia Mustelier recordó su legado, expresando que "su enseñanza y entrega" son vitales en los momentos difíciles que enfrenta el país, añadiendo que "en estos momentos tan duros, él habría buscado cómo alegrar a su pueblo".

Sin embargo, el centenario de Castro coincide con una crisis económica aguda exacerbada por un bloqueo energético impuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta situación ha llevado a apagones, desabastecimiento de combustible y medicamentos, y paralización de la industria y el turismo. El joven Cristian Cohello reflexionó que, si Castro y sus contemporáneos pudieran ver la situación actual, "se sentirían muy mal".

Figura controvertida

Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Cuba y se convirtió en una figura clave en la política latinoamericana. Tras el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y su exilio en México, regresó a la isla para liderar la revolución que derrocó al dictador Fulgencio Batista en 1959.

Sus reformas agrarias y la nacionalización de empresas le ganaron enemigos en la clase acomodada, que se exilió en Estados Unidos. En 2006, tras una grave enfermedad, delegó el poder a su hermano Raúl Castro, y falleció el 25 de noviembre de 2016. Para muchos en América Latina, Castro sigue siendo un símbolo de las luchas anticoloniales, mientras que otros critican su legado por la falta de libertades políticas en la isla.

El historiador y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Murúa, describió a Castro como "una figura controversial", subrayando que "sacrificar las libertades no tenía justificación" y lamentando la falta de pluralidad política en el país.