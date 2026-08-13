Aumentan las picaduras de raya en las playas de California por ola de calor marina

FOTO: Aumentan las picaduras de raya mientras una ola de calor marina las acerca a costa sur de California

HUNTINGTON BEACH, California, EE.UU. — Jake Hemann decidió salir a surfear, pero tras una hora, se encontró remojando su pie en un balde de agua caliente junto a otros bañistas en el puesto de salvavidas. Esta escena se repite en las playas del sur de California, donde las picaduras de rayas han aumentado notablemente este año debido a una ola de calor marina que ha acercado a estos animales a la costa.

Hemann, un visitante de Nueva México, narró su experiencia tras caer sobre lo que pensó que era un palo puntiagudo: "Me dolió bastante", afirmó, mientras sumergía su pie en el agua caliente para mitigar el dolor. Este año, las playas de Bolsa Chica y Huntington han reportado más de 3.100 incidentes de picaduras, el doble que en 2025. En el área de Huntington Beach, más de 2.000 casos han sido registrados, y en San Diego, se reportaron más de 900 picaduras en la primera mitad de 2026, la cifra más alta en los últimos cinco años.

"Definitivamente estamos viendo un aumento", comentó Bryan R. Etnyre, superintendente de parques estatales en el norte del condado de Orange. Atribuyó este fenómeno al calentamiento constante del océano, con temperaturas que se mantienen alrededor de los 15,6º Celsius (60º Fahrenheit) durante todo el invierno. "No creo que haya habido una semana en que bajáramos de 60º este año", añadió.

Las rayas redondas, que habitan en el océano Pacífico desde Panamá hasta el sur de California, se acercan a la orilla cuando las aguas están cálidas y el oleaje es bajo. En años recientes, las poblaciones de sus depredadores naturales, como tiburones y leones marinos, han disminuido, lo que ha permitido un aumento en su número, explicó Chris Lowe, profesor de biología marina en la Universidad Estatal de California, Long Beach.

Las hembras buscan aguas cálidas para reproducirse, mientras que los machos, durante el verano, tienen un metabolismo más activo que los lleva a buscar alimento en la orilla. La combinación de temperaturas elevadas y un aumento en la afluencia de bañistas tras la pandemia ha contribuido a un mayor número de encuentros entre humanos y rayas.

Cuando una persona pisa accidentalmente una raya, esta levanta su cola y puede picar. Los salvavidas recomiendan a los bañistas que arrastren los pies al entrar al agua para evitar picaduras, ya que este movimiento a menudo hace que los animales se aparten. En California, se estima que los socorristas manejan alrededor de 10.000 lesiones por picaduras de rayas al año.

En Seal Beach, un área conocida por atraer a muchas rayas debido al agua caliente de una central eléctrica cercana, no se ha reportado un aumento significativo en las picaduras este año. Sin embargo, investigadores han recolectado alrededor de 200 rayas en una playa local, mostrando que su número es considerable. "Puede haber tantas que literalmente alfombran el fondo; no se ve la arena", describió Lowe.

Las condiciones del océano han sido inusuales, con un calentamiento prolongado que ha sido confirmado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. En junio, se reportó la formación de un fenómeno de El Niño, que podría intensificar las condiciones cálidas del agua y atraer más rayas a la costa.

Para mitigar el número de picaduras, Lowe está colaborando con medios de comunicación para desarrollar avisos informativos, además de que algunas playas utilizan aplicaciones para alertar a los bañistas sobre incidentes recientes. También se han creado botines de surf que son resistentes a las púas de rayas, aunque los nadadores deben seguir con precaución al ingresar al agua.

En Bolsa Chica, varios bañistas con picaduras en los pies esperaban en círculo con baldes de agua caliente, buscando alivio. La mayoría de los casos no requieren atención médica adicional, pero si el dolor persiste más de cinco días, podría haber complicaciones, como infecciones o espinas clavadas.

Un bañista, Allen Lowry, compartió su experiencia tras pisar una raya mientras jugaba con su nieto. A pesar del dolor, expresó que no dejará de nadar en el mar. "Por lo general, una vez que se te va el dolor, al día siguiente estás bien", concluyó.