El telescopio James Webb revela la Nebulosa León, escultura cósmica de una estrella moribunda

El telescopio James Webb sorprendió al mundo al capturar una nueva imagen de la Nebulosa León (NGC 2392), revelando detalles impresionantes en el infrarrojo. Este objeto cósmico, conocido por su forma distintiva, se ha convertido en un foco de estudio para los astrónomos, ya que muestra el dramático resultado de la muerte de una estrella similar al Sol.

En el centro de la nebulosa, un enano blanco está emitiendo radiación intensa que afecta el gas y el polvo circundantes, esculpiendo la forma de un león. Esta radiación también ilumina una vasta "melena" de cúmulos de polvo que sobreviven a la voracidad del estelar remanente.

La Nebulosa León fue observada previamente por el telescopio Hubble en el año 2000, que capturó su apariencia en luz visible, destacando su forma de cara de león y su melena de estructuras difusas. Sin embargo, las capacidades de alta resolución de Webb proporcionaron una mirada aún más nítida a este objeto.

El telescopio utilizó tanto el NIRCam (Cámara de Infrarrojo Cercano) como el MIRI (Instrumento de Infrarrojo Medio) para obtener estas imágenes. Las observaciones en infrarrojo revelaron características difíciles de detectar en luz visible, como densas concentraciones de polvo y regiones de gas ionizado.

Los materiales que forman la nebulosa han estado evolucionando durante varios miles de años y continúan cambiando. En el corazón de esta actividad se encuentran los restos de una estrella moribunda. En la apariencia de león de la nebulosa, el remanente estelar se asemeja a una pequeña nariz, cuya radiación y energía impulsan muchas de las complejas estructuras que la rodean.

Los astrónomos explicaron que las estrellas muy masivas pueden terminar sus vidas en explosiones de supernova, aunque estos eventos son relativamente raros. La mayoría de las estrellas en el universo tienen masas más bajas, como la que creó la Nebulosa León.

Cuando una estrella de menor masa alcanza el punto en que las reacciones nucleares en su núcleo ya no pueden sostenerla, se vuelve inestable y comienza a pulsar, desprendiendo sus capas externas al espacio. Estas capas expulsadas forman las envolturas de gas y polvo que conocemos como nebulosas planetarias.

La radiación del núcleo estelar expuesto empuja el material descartado hacia afuera. Lo que queda en el centro es un núcleo estelar extremadamente caliente, conocido como enano blanco. En la Nebulosa León, la estrella central rica en oxígeno ha muerto, dejando atrás un enano blanco que efectivamente está "cocinando" la nebulosa desde adentro. Su intensa radiación crea una burbuja de gas ionizado que forma la cara reconocible del león.

A medida que esta burbuja crece, barre el polvo en su camino. Los astrónomos aún trabajan para entender por qué este gas arrastrado forma arreglos tan complicados de anillos y capas, estructuras que son comúnmente observadas en nebulosas planetarias.

La melena del león corresponde a la región interna de una envoltura de polvo iluminada por el enano blanco en el centro. Dentro de ella se encuentran estructuras que asemejan mechones de pelo o colas similares a cometas.

Estas características son en realidad grupos compactos de polvo que han logrado resistir la radiación del núcleo estelar. Al bloquear parte de esa radiación, los grupos densos también protegen el material ubicado detrás de ellos.

Las observaciones de Webb "congelan" la nebulosa planetaria en un momento de su larga evolución, pero las consecuencias de la muerte de la estrella continúan. El gas y el polvo seguirán viajando lejos del remanente estelar central, cambiando gradualmente la apariencia de la nebulosa.

Se estima que la Nebulosa León eventualmente se dispersará en aproximadamente 10,000 años, un período relativamente breve en escalas de tiempo astronómicas.

El telescopio James Webb es el más grande y potente que se ha lanzado al espacio. Bajo un acuerdo de colaboración internacional, la ESA proporcionó el servicio de lanzamiento del telescopio utilizando el cohete Ariane 5. Trabajando con sus socios, la ESA fue responsable del desarrollo y la calificación de las adaptaciones necesarias para la misión de Webb y de la adquisición del servicio de lanzamiento. La ESA también contribuyó con el espectrómetro de trabajo NIRSpec y el 50% del instrumento de infrarrojo medio MIRI, diseñado y construido por un consorcio de instituciones europeas financiadas a nivel nacional.

El telescopio Webb es una asociación internacional entre NASA, ESA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).