Día Internacional del Zurdo: qué dice la ciencia sobre este "neurodesarrollo diferenciado"

FOTO: En la actualidad, la zurdera ya no se considera un trastorno, sino una condición natural.

En vísperas del Día Internacional de los Zurdos que se celebrará este jueves 13 de agosto, la neuróloga cordobesa María de la Paz Scribano Parada explicó a Cadena 3 que la zurdera no es una enfermedad ni un padecimiento, sino una condición del neurodesarrollo.

La especialista detalló que esta característica es propia de entre el 7% y el 10% de la población mundial y se manifiesta a través de un desarrollo diferenciado de las "áreas elocuentes" del cerebro, que son las encargadas de las funciones más finas y la lateralidad.

Según indicó, este fenómeno es parte de la diversidad biológica y ya no se considera algo que deba ser "corregido".

Respecto al origen, Scribano Parada aclaró que no existe una causa única identificada o un gen hereditario específico que se traspase directamente de padres a hijos, aunque sí puede observarse una predisposición en ciertas familias.

Lo que ocurre a nivel neurológico es una organización distinta de los hemisferios: mientras que en la mayoría de las personas el hemisferio izquierdo es el dominante y controla el lado derecho del cuerpo, en los zurdos esta dominancia suele estar repartida o, incluso, invertida, situándose en el hemisferio derecho.

Es, en esencia, una cuestión de probabilidad biológica, en la que el 10% de los eventos caen en un extremo de la curva estadística.

La especialista subrayó que la lateralidad es un fenómeno complejo, que va mucho más allá de la mano con la que se escribe.

Involucra la forma en que el cerebro procesa el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, la atención que se presta al campo visual y el uso de otros miembros del cuerpo.

Scribano Parada mencionó que no siempre hay una coincidencia total en la lateralidad, por lo que una persona puede ser zurda para las manos, pero diestra para los pies, lo que demuestra que cada cerebro distribuye sus funciones de manera única.

Al repasar la historia, la neuróloga recordó que antiguamente se intentaba suprimir la zurdera mediante prácticas hoy desterradas, como atar la mano izquierda de los niños para obligarlos a usar la derecha.

No obstante, destacó la enorme neuroplasticidad del cerebro, que es capaz de generar nuevas conexiones por fuera de lo "prediseñado".

De hecho, señaló que aquellos que fueron entrenados para usar el brazo no hábil terminaron desarrollando un cerebro con mayores interconexiones interhemisféricas, lo que en el ámbito de la psicología y el rendimiento se percibía a veces como una ventaja de aprendizaje o inteligencia.

Finalmente, Scribano Parada valoró los avances en accesibilidad que han mejorado la calidad de vida de este subgrupo de la población en una sociedad predominantemente diestra.

Actualmente, el diseño de herramientas específicas, como tijeras, reglas y abrelatas, y la adaptación de espacios, como el 10% de los bancos en las universidades, permiten que los niños y adultos zurdos se desarrollen con las mismas oportunidades.

La experta concluyó que la perspectiva social ha cambiado drásticamente: de ser visto como un trastorno, hoy ser zurdo es celebrado como una condición natural, que, incluso, puede representar un talento especial en deportes y otras disciplinas.

Entrevista de "Turno Noche".