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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, Tucumán presentará temperaturas entre 5° y 18°. El cielo estará parcialmente nublado y la humedad alcanzará el 93%. Conocé todos los detalles del pronóstico.

13/08/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Estado del tiempo en Tucumán para el 13 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de y una sensación térmica de . La humedad es del 93%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de y una máxima de 18°. El cielo se mantendrá con nubes dispersas a lo largo del día. La humedad alta y la baja velocidad del viento contribuirán a que la sensación térmica sea un poco más fría de lo habitual. La visibilidad se mantendrá óptima durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de y una máxima de 18°, con nubes rotas. El sábado 15 de agosto, la mínima será de y la máxima de 22°, con cielo cubierto. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con nubes rotas. Finalmente, el lunes 17 de agosto, la mínima será de 14° y la máxima de 17°, con cielo cubierto.

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