Los mercados asiáticos se recuperan tras un impulso en Wall Street por el avance de la IA

FOTO: Mercados asiáticos suben en su mayoría tras un repunte en Wall Street impulsado por la IA

TOKIO — En las primeras operaciones del jueves, los precios de las acciones en los mercados asiáticos mostraban un aumento generalizado, continuando con el optimismo global que rodea a las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y al sector de los semiconductores.

El índice Nikkei 225 de Japón registraba un incremento del 1,6% en las primeras transacciones, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia caía un 0,6%. En contraste, el Kospi de Corea del Sur se disparaba un 3,9%. El Hang Seng de Hong Kong avanzaba casi un 0,1%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái sumaba un 0,4%.

Este optimismo en la región asiática fue impulsado por el rendimiento de Wall Street, que cerró el miércoles con cifras cercanas a un récord. Varias empresas del sector de IA reportaron un crecimiento en sus ganancias durante la primavera, superando las expectativas de los analistas, lo que generó un clima favorable. Además, un informe reveló que la inflación en Estados Unidos fue ligeramente más baja de lo esperado el mes pasado.

Las acciones de las compañías tecnológicas enfocadas en la inteligencia artificial contribuyeron significativamente a las alzas, gracias a sólidos resultados financieros que alimentaron la esperanza de que continúen generando un crecimiento suficiente para justificar el aumento en el valor de sus acciones.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron tras un informe que indicó que los consumidores pagaron en julio precios un 3,4% más altos en gasolina, alimentos y otros productos en comparación con el año anterior. Aunque este aumento es mayor al deseado, representa una mejora en relación a la tasa de inflación del 3,5% registrada en junio.

La desaceleración en la inflación podría ofrecer a la Reserva Federal un mayor margen para posponer futuras subidas de tasas de interés.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,70% a 4,68%, aunque aún se mantiene por encima del 3,97% que tenía antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que ha afectado los precios del petróleo y generado preocupaciones sobre un repunte inflacionario.

En el sector energético, el crudo de referencia en Estados Unidos bajó 1,07 dólares, situándose en 82,20 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, cayó 1,01 dólares, alcanzando los 87,97 dólares por barril.