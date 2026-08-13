Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

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Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 10°. La humedad es alta, con un 93%, y la visibilidad se mantiene en 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 11°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. El viento se mantendrá en 4 m/s, lo que podría acentuar la sensación de frescura en la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con temperaturas en ascenso. Para el viernes 14 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 14°, con cielo nublado. El sábado 15 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 18°, también con nubes. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 17 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 16°, con cielo mayormente nublado.