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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, Córdoba presentará un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 9°. La humedad será del 71% y el cielo estará cubierto de nubes.

13/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto

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Este jueves 13 de agosto, el clima en Córdoba se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 7° y 9°, lo que sugiere un día ideal para abrigarse adecuadamente. La humedad se mantendrá en un 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea similar a la temperatura real.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con nubes cubiertas, y la temperatura actual es de 9°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 7° y una máxima de 9°. Las condiciones de viento y humedad podrían hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles similares a la temperatura real. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el abrigo necesario.

En el pronóstico extendido, para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 14°, con cielo cubierto. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 18°, con algunas nubes dispersas. El domingo 16 de agosto, se prevé un clima similar, con mínimas de 9° y máximas de 20°. Para el lunes 17 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 18 de agosto, se anticipa un día fresco con mínimas de 6° y máximas de 16°.

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