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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, Mendoza presentará temperaturas entre 5° y 12°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera un día fresco con vientos suaves.

13/08/2026 | 00:22Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 8°. La sensación térmica es de 8°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.79 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. El día se caracterizará por un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 17 de agosto, se pronostica una mínima de 5° y una máxima de 10°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 18 de agosto, se espera una mínima de 5° y una máxima de 14°, con cielo despejado.

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