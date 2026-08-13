Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

El pronóstico del tiempo para Rosario indica que este jueves 13 de agosto se presentará un clima fresco y nublado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 74%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 7° y una máxima de 12°. Las condiciones del cielo permanecerán cubiertas por nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá el ambiente fresco durante toda la jornada. La presión atmosférica es de 1023 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para los próximos días, el pronóstico extendido muestra que el viernes 14 de agosto se prevé una mínima de 8° y una máxima de 12°, con cielo nublado. El sábado 15 de agosto, las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 16°, también con cielo nublado. Sin embargo, el domingo 16 de agosto se anticipa la llegada de lluvias, con una mínima de 13° y una máxima de 19°.

Finalmente, el lunes 17 de agosto se espera un clima más variable, con una mínima de 10° y una máxima de 19°, donde se prevén nubes dispersas. Para el martes 18 de agosto, las temperaturas volverán a descender, con una mínima de 7° y una máxima de 16°, manteniendo el cielo nublado. Es recomendable estar preparado para un clima fresco y húmedo en los próximos días.