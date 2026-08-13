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Diego "Ruso" Rodríguez se une a Banfield tras superar una grave lesión

El arquero, que sufrió una rotura de ligamentos en octubre del año pasado, firmó un contrato de 18 meses con el club del sur del Gran Buenos Aires.

13/08/2026 | 00:04Redacción Cadena 3

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FOTO: El "Ruso" Rodríguez durante su primer amistoso tras superar una dura lesión.

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Buenos Aires, 12 agosto (NA) – El reconocido arquero Diego "Ruso" Rodríguez ha confirmado su regreso a las canchas tras superar una grave rotura ligamentaria, al unirse a Banfield. El guardameta de 37 años rescindió su contrato con Argentinos Juniors y firmará un vínculo por 18 meses con el "Taladro".

Sin embargo, el jugador no podrá ser registrado oficialmente hasta que el club de la zona sur del conurbano bonaerense resuelva las tres inhibiciones que enfrenta en el sistema de la FIFA. La venta del delantero Tiziano Perrotta al club español Elche facilitará la resolución de este inconveniente en pocos días.

Después de 10 meses sin jugar debido a su lesión, el "Ruso" Rodríguez vuelve a encontrar un lugar en el fútbol argentino, reforzando al plantel de Banfield con un contrato de un año y medio.

El arquero sufrió su lesión en octubre del año pasado, durante un partido contra Defensa y Justicia, en un momento destacado de su carrera donde era el capitán y titular indiscutido del "Bicho", ayudando al equipo a llegar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y a la Copa Argentina del mismo año.

La trayectoria de Rodríguez ha sido notable desde su formación en Independiente, donde se destacó como el arquero titular de la selección argentina Sub-20 en el Sudamericano de Venezuela 2009. Aunque su paso por el "Rojo" estuvo marcado por algunos errores, jugó en 135 partidos. En 2016, se trasladó a Rosario Central, pero perdió su puesto rápidamente y comenzó una serie de préstamos que lo llevaron a clubes como Ichihara en Japón, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Elche y Panetolikos en Grecia, hasta encontrar su lugar nuevamente en Godoy Cruz, donde jugó 68 partidos y mantuvo 24 vallas invictas, alcanzando la semifinal de la Copa de la Liga en 2023.

La llegada de Rodríguez a Banfield se da en un contexto donde el actual arquero titular, Facundo Sanguinetti, ha recibido una oferta de Vélez que no se concretó, y ahora despierta el interés de varios clubes chilenos. Así, el entrenador Pedro Troglio tendrá la opción de elegir entre la experiencia del "Ruso" o el prometedor Gino Santilli, un guardameta de 24 años que se destacó en su paso por el fútbol uruguayo.

Lectura rápida

¿Quién es Diego "Ruso" Rodríguez?
Un arquero argentino de 37 años que ha firmado con Banfield tras recuperarse de una rotura ligamentaria.

¿Qué ocurrió en su carrera reciente?
Sufrió una lesión en octubre del año pasado que lo mantuvo fuera de las canchas durante 10 meses.

¿Qué contrato firmó?
Rodríguez firmó un contrato de 18 meses con Banfield tras rescindir su vínculo con Argentinos Juniors.

¿Cuándo sufrió su lesión?
La lesión ocurrió en octubre de 2025, durante un partido contra Defensa y Justicia.

¿Qué desafíos enfrenta Banfield para inscribirlo?
El club debe resolver tres inhibiciones en el sistema de la FIFA para poder registrar al arquero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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