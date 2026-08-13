El DHS modifica políticas tras ocultar muerte de guatemalteco detenido en EE.UU.

FOTO: El DHS cita cambio de políticas tras no revelar muerte de guatemalteco que estuvo detenido en EEUU

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. — Funcionarios de inmigración en Estados Unidos anunciaron el miércoles que no hicieron pública la muerte de un guatemalteco que sufrió una convulsión en un centro de detención de Nueva Jersey, debido a que no fueron informados de su fallecimiento posterior a su traslado al hospital.

El detenido, José Chajon Raxon, experimentó la convulsión el 19 de julio, un día después de ser ingresado en Delaney Hall, una cárcel de inmigración privada en Newark, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este organismo indicó que Chajon Raxon fue "llevado al hospital y liberado de la custodia del ICE el 22 de julio", haciendo referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Sin embargo, el DHS no proporcionó detalles sobre lo que ocurrió después de su visita al hospital, ni cuándo falleció o si fue dado de alta antes de su muerte.

El DHS argumentó que, de acuerdo a la política del ICE, una vez que una persona ya no está bajo su custodia, la agencia deja de ser responsable de monitorear o investigar las muertes que puedan ocurrir. "Esto es sentido común", declaró el DHS en su comunicado.

Este hecho forma parte de un cambio de política anunciado previamente este año, en el que la agencia dejó de informar sobre muertes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a la liberación de un detenido, revocando así una política establecida en 2021 durante la administración del presidente Joe Biden.

El representante demócrata Rob Menendez, quien ha visitado Delaney Hall con frecuencia, expresó que este cambio de política crea una "laguna" que permite a la agencia eludir la responsabilidad de investigar muertes y no informar al Congreso ni al público.

Menendez criticó que el ICE, alineado con la administración del presidente Donald Trump, busca evitar el escrutinio público y eludir cualquier responsabilidad por sus fallas.

El DHS, por su parte, afirmó que el ICE "sigue comprometido con la transparencia respecto de las muertes de personas detenidas".

La muerte de Chajon Raxon fue revelada al público por primera vez cuando Menendez la anunció la semana pasada, tras el fallecimiento de otro detenido en agosto.

Menendez señaló que el ICE otorgó a Chajon Raxon una "liberación discrecional" de la custodia tras ser llevado a un hospital y perder el conocimiento, y que murió poco después. En ese momento, no se identificó al fallecido.

En los últimos meses, Delaney Hall ha sido escenario de intensas protestas por parte de defensores de los inmigrantes, quienes en ocasiones han intentado bloquear la entrada y salida de vehículos de la instalación. A principios de este año, algunos detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones en el interior, según el grupo de defensa de inmigrantes Cosecha.

La instalación es operada por Geo Group, un contratista privado de prisiones que gestiona varios centros de detención en todo el país. Hasta el momento, el contratista no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la prensa.