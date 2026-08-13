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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, Salta tendrá una mínima de 4° y una máxima de 18°. El cielo estará mayormente despejado, con vientos suaves y buena visibilidad. Conocé todos los detalles del pronóstico.

13/08/2026 | 00:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 7°. La sensación térmica es de 5°. La humedad se encuentra en un 77%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 7° y 22°, con algunas nubes. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el lunes 17 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 18 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 11°, también con posibilidad de lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Salta hoy?
Se espera un día mayormente despejado, con temperaturas entre 4° y 19°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 7°, con una sensación térmica de 5°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en Salta.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan temperaturas entre 5° y 26°, con algunas nubes y probabilidad de lluvias.

¿Cuál es la visibilidad actual?
La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

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