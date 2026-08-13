Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto
Este jueves 13 de agosto, Salta tendrá una mínima de 4° y una máxima de 18°. El cielo estará mayormente despejado, con vientos suaves y buena visibilidad. Conocé todos los detalles del pronóstico.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 7°. La sensación térmica es de 5°. La humedad se encuentra en un 77%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.
El clima hoy jueves 13 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable durante la jornada.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 7° y 22°, con algunas nubes. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el lunes 17 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 18 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 11°, también con posibilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Salta hoy?
Se espera un día mayormente despejado, con temperaturas entre 4° y 19°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 7°, con una sensación térmica de 5°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en Salta.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan temperaturas entre 5° y 26°, con algunas nubes y probabilidad de lluvias.
¿Cuál es la visibilidad actual?
La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.